В Прикамье снизились темпы роста цен на бензин

За неделю с 14 по 20 июля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 2,44 руб., до 82,04 руб. за литр, сообщает Росстат. Напомним, что в первую неделю июля рост средней цены на бензин в регионе составил 4,56 руб. за литр

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С 14 по 20 июля цена бензина АИ-92 выросла на 1,78 руб., до 77,74 руб. за литр; АИ-95 — на 3,18 руб., до 85,17 руб. за литр; АИ-98 — на 30 коп., до 98,42 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 коп., до 90,25 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 74,27 руб. за литр.

По данным Росстата, с 14 по 20 июля 2026 года изменение цен на бензин зафиксировано в 79 субъектах РФ. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Забайкальском крае (–1,0%) и Саратовской области (–0,2%).