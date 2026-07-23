Промышленность Омской области и Кузбасса показала снижение по итогам полугодия

Сибирские территориальные подразделения Росстата приступили к публикации данных о промышленном производстве в регионах по итогам первого полугодия. В Омской области индекс промпроизводства составил 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В обрабатывающем секторе омской промышленности зарегистрирован спад на 1,8%, в добыче полезных ископаемых — рост на 9,5%. При этом июнь оказался месяцем роста. «Промышленное производство Омской области в июне 2026 года выросло на 5,9% по сравнению с соответствующим месяцем 2025 года под влиянием положительной динамики в обрабатывающем секторе (плюс 5,7%), энергетике, тепло- и газоснабжении (плюс 19,3%), добыче полезных ископаемых (плюс 4,5%)»,— отмечается в сообщении Омскстата.

В Кемеровской области индекс промпроизводства за январь—июнь этого года составил 96,4%. В июне промышленность Кузбасса выросла по сравнению с показателем июня 2025-го на 3,1%.

Валерий Лавский