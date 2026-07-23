«Россети Новосибирск» направили более 119 млн рублей

Ремонт электрических сетей — важный этап подготовки электросетевого комплекса региона к прохождению отопительного сезона. «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги выполнения программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в I полугодии 2026 года. За этот период специалисты компании выполнили масштабный комплекс технических мероприятий на линиях электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения, направив на повышение надежности и обновление электросетевого комплекса Новосибирской области более 119 миллионов рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

При выполнении капитального ремонта высоковольтных линий электропередачи энергетики заменили изношенные провода, обновив порядка 35 километров ЛЭП. Также в электросетях региона специалисты выполнили масштабные работы по замене грозотроса, общая протяженность обновленных участков превысила 16,5 километра.

Для обеспечения стабильной работы линейных объектов по всей территории региона велась замена опор — специалисты установили 956 новых конструкций. Кроме того, в рамках повышения надежности работы оборудования на воздушных линиях электропередачи энергетики обновили 15 тыс. изоляторов.

Важной частью производственной программы стала модернизация оборудования трансформаторных подстанций, в рамках которой энергетики заменили 52 устаревших корпуса комплектных трансформаторных подстанций. Особое внимание в текущем году уделено экологической безопасности и защите окружающей среды: на воздушных линиях электропередачи специалисты смонтировали более 2,5 тыс. птицезащитных устройств.

Помимо капитального ремонта элементов электросетей энергетики тщательно следят за состоянием их охранных зон. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ЛЭП бригады «Россети Новосибирск» расчищают просеки и убирают отдельно стоящие деревья, угрожающие падением на провода во время неблагоприятных погодных условий. За шесть месяцев текущего года в районах области расчищено более 635 гектаров трасс воздушных линий электропередачи и выполнена вырубка порядка 6 тыс. штук таких отдельно стоящих деревьев.

Календарный план ремонтной программы «Россети Новосибирск» исполняется в полном объеме. Впереди самая активная фаза реализации производственных программ и завершающая стадия подготовки электросетей к предстоящему отопительному сезону.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»