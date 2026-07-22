Под Волгоградом не смогли продать памятник за 6,1 млн рублей

В Волгоградской области не состоялись торги по продаже здания бывшего отдела милиции в Дубовке. Заявок не поступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наследие.дом.рф Фото: наследие.дом.рф

Объект культурного наследия регионального значения выставлялся на аукцион «Дом.РФ» за 6,1 млн руб. Помимо двухэтажного здания площадью 456,4 кв. м, в лот входили земельный участок 0,27 га, гараж с котельной и помещение для служебных собак.

Здание известно с 1858 года как полицейский участок. В конце XIX века его выкупали провизоры Роберт Репман и Герц Суцкевер, владевшие аптекой. В 1920-х годах в здание вернулась полиция и занимала его до 2012 года. По данным Росреестра, основное строение датируется 1841 годом, а помещение для собак построено в 2007 году. На объекты наложены обременения в пользу «Дом.РФ».

Нина Шевченко