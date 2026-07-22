Трое на второе

Избирательная комиссия Самарской области заверила списки кандидатов в депутаты Самарской губернской думы (СГД) от шести партий. Первой список представила «Справедливая Россия», затем — ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди» и непарламентские «Коммунисты России». Кроме того, по словам председателя избиркома Вадима Михеева, еще одна непарламентская «Партия пенсионеров» выдвинула своих кандидатов на выборы в СГД. Все эти партии освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку. Как отметил Вадим Михеев, «с вероятностью 99%» можно утверждать, что в бюллетенях будет представлено семь политических партий. Кроме того, в некоторых округах документы подали самовыдвиженцы. По мнению политологов, у непарламентских партий особых шансов на победу нет, а больший интерес вызывает вопрос, кто займет второе место, на которое могут претендовать три партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно данным регионального избиркома, от «Справедливой России» 8 июля заверены списки из 32 кандидатов по общеобластному округу и 25 кандидатов по одномандатным округам. Известно, что общеобластную часть партийного списка возглавили глава фракции «СР» в Самарской губернской думе Михаил Маряхин, Алексей Сазонов и депутат СГД Максим Гусейнов. 16 июля на заседании комиссии облизбиркома заверены списки ЛДПР и КПРФ. ЛДПР на осенних выборах будут представлять 76 кандидатов по общеобластному округу и 25 кандидатов по одномандатным округам, КПРФ — 71 кандидат по общеобластному округу и 25 кандидатов по одномандатным округам. В общеобластной части списка коммунистов — глава фракции КПРФ в губдуме Алексей Лескин, депутат Госдумы Михаил Матвеев, депутат СГД Михаил Усов.

В понедельник, 20 июля, комиссия заверила списки партий «Единая Россия» и «Новые люди». «ЕР» на выборах будут представлять 77 кандидатов по общеобластному округу и 25 кандидатов по одномандатным округам. Общеобластной список возглавляют секретарь реготделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, ректор СамГМУ и депутат СГД Александр Колсанов и Герой России, участник СВО Максим Девятов. На предварительном голосовании «ЕР» весной победу одержала только треть действующих депутатов Самарской губернской думы от «Единой России».

Выборы депутатов Самарской губернской думы начнутся в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, и продлятся три дня. В состав заксобрания предстоит избрать 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам.

Региональное отделение партии «Новые люди» будет представлено 54 кандидатами по общеобластному округу и 25 кандидатами по одномандатным округам. Вчера, 21 июля, в избиркоме заверили списки непарламентской партии «Коммунисты России». Эту партию на выборах будут представлять 78 кандидатов по общеобластному округу и 25 кандидатов — по одномандатным округам. Как рассказал председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в эфире ВГТРК, еще одна непарламентская партия — «Партия пенсионеров» — выдвинула своих кандидатов на выборы в СГД. Все семь партий освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, «по четырем округам подали документы самовыдвиженцы».

«Сейчас идет активная фаза приема документов, выдачи разрешений на открытие избирательных счетов, регистрации финансовых уполномоченных кандидатов. Эта работа ведется в областной избирательной комиссии и в территориальных избирательных комиссиях. После того как все кандидаты уже выдвинутся, пойдет период регистрации, но об этом мы будем говорить по итогам регистрации. Крайний срок регистрации — 5 августа»,— сказал Вадим Михеев.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, у непарламентских партий нет особых шансов на победу, «и не потому что они плохие, а потому что слишком маленькие». «Основной вопрос предстоящих выборов будет заключаться в том, кто займет второе место. В Самарской области к борьбе КПРФ и ЛДПР за второе место могут добавиться декларирующие поддержку малых предпринимателей “Новые Люди”, поскольку регион, так скажем, буржуазный, то есть люди привыкли полагаться на себя, патернализма у них особо нет»,— считает Дмитрий Журавлев .

Сабрина Самедова