20 дорожных объектов в Астраханской области введут до конца года

В Астраханской области до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию 15 дорог и пять мостов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

В этом году на проект «Региональная и местная дорожная сеть» выделено 3,6 млрд руб. Сейчас ведется работа над 29 объектами, среди которых Восточный обход Астрахани, 17 дорог длиной 58,2 км и 11 мостов.

Мост через ерик Ильмаметьев на трассе Астрахань – Марфино в Володарском районе досрочно отремонтирован. Ведутся работы по приемке на двух участках трассы Волгоград – Астрахань в Красноярском и Наримановском районах.

Нина Шевченко