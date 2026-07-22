Волжская ГЭС с 1 августа сократит сброс воды в Астраханскую область

Паводок завершился, однако в Астраханской области уровень воды в Волге остается повышенным. После работы в режиме спецпропуска Волжская ГЭС постепенно возвращается к штатному графику, объем сброса в низовья сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: volges.rushydro.ru Фото: volges.rushydro.ru

Росводресурсы утвердили режим работы гидроузла до 31 июля. До конца месяца в регион будет поступать 8500 ± 500 куб. м в секунду. С 1 по 10 августа сброс планируется снизить до 6500–7000 куб. м в секунду.

Дальнейший режим работы ГЭС пока не определен. Решение примут специалисты на заседании межведомственной комиссии.

Нина Шевченко