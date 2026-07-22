Почти 80 млн потратят на замену светофоров на главных перекрестках Астрахани

Мэрия Астрахани объявила три аукциона на замену и восстановление светофорных объектов на общую сумму более 79 млн руб. Начальная максимальная цена самой дорогой закупки составляет 39,3 млн руб. Контракт включает восемь адресов: пересечение ул. Анри Барбюса с улицами Савушкина и Татищева, а также Вокзальной площадью в Ленинском районе. В этот же договор входят перекрестки на ул. Боевой, Аэропортовском шоссе и ул. Адмиралтейской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Другие две закупки по 20 млн руб. содержат одинаковый перечень из четырех адресов. Контракты предполагают замену светофоров на перекрестках улиц Яблочкова и Сун Ят-Сена, на ул. Яблочкова, 17, на пересечении улиц Автозаправочной и Энергетической, а также ул. 1-й Контрольной и Набережной реки Царев.

Согласно техзаданию, новые светофоры должны соответствовать нормам, иметь сертификаты, светодиодные блоки и климатическое исполнение для Астраханской области. Детали в документации не поясняются.

Нина Шевченко