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Хорватия выдвинула Черногории условия для вступления в Евросоюз

Хорватия призвала Черногорию урегулировать нерешенные споры для вступления страны в Евросоюз. Среди них — вопрос о компенсации заключенным во время войны 1991–1995 годов, продолжение поиска 14 пропавших без вести, расследование военных преступлений и решение имущественных проблем хорватских семей, которые потеряли собственность в Черногории.

Власти Хорватии также потребовали:

  • сохранения мемориальной доски на бывшем югославском военном лагере Моринь 1991 года в память о хорватских жителях, которые подвергались пыткам во время конфликта;
  • переименования бассейна в городе Котор, который назван в честь охранника лагеря Моринь Зорана Гопчевича;
  • продолжения переговоров о границе в Адриатическом море у входа в Боко-Которский залив;
  • передачи черногорского учебного парусника «Ядран».

«Хорватия проявляла стратегическое терпение и понимание на протяжении всего процесса, но сейчас настало время для решительных шагов со стороны правительства Черногории»,— указано в заявлении МИД Хорватии.

Черногория подала заявку на членство в ЕС в декабре 2008 года и получила статус кандидата в члены ЕС в декабре 2010-го. Стороны завершили обсуждение 18 из 33 пунктов требований для вступления Черногории в объединение.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отношения между Хорватией и Черногорией существенно ухудшились за последнее время и находятся на самом низком уровне за всю историю их независимости. Это началось с того, что Хорватия объявила персонами нон грата троих членов черногорского руководства, обвинив их в «систематической деятельности по подрыву двусторонних отношений».

Хорватия, являясь членом ЕС и НАТО, выступает в роли «куратора» балканского региона. Она может использовать свое влияние, чтобы замедлить или заблокировать путь Черногории в Евросоюз, если та не выполнит свои требования. Цель Хорватии — не столько блокировать вступление Черногории в ЕС, сколько подтолкнуть черногорское руководство к отказу от политики просербских лидеров, которые, по мнению Хорватии, тормозят реальное движение Черногории к ЕС.

Среди выдвинутых Хорватией требований значатся: разграничение на полуострове Превлака, возврат учебного военного корабля «Ядран», выплаты репараций и компенсаций хорватам, находившимся в лагерях, полное обеспечение прав хорватскому национальному меньшинству, а также отказ от практики присваивания черногорским спортивным объектам и улицам имен лиц, которых в Хорватии считают военными преступниками. Хорватия также ожидает решения проблемы несправедливого раздела военного имущества бывшей Югославии, в рамках которой Подгорица, как утверждается, осталась должна Загребу 2 млрд долларов.

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