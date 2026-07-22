Курс доллара. Прогноз на 23–24 июля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После стремительного роста и закрепления курса доллара выше уровня 78 руб./$ он вновь пошел вниз. По итогам торгов среды курс американской валюты составил 77,97 руб./$, что на 40 коп. ниже значения закрытия вторника и на 16 коп. ниже конца прошлой недели. Поддержало курс рубля повышение цен на нефть, произошедшее на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В среду стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась выше $95 за баррель, прибавив за две недели более 30%.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|Банк Зенит
|80.00
|ПСБ
|75.00-82.00
|УК Первая
|77.00-80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-80.00
|«Цифра банк»
|77.00-80.00
|Газпромбанк
|76.50-78.00
|Консенсус-прогноз *
|78.54
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поддержку рублю оказывает продажа валюты экспортерами
Рубль демонстрирует смешанную динамику, несмотря на рост котировок нефти Brent на 2,8%, к отметке около $94 за баррель. Российская национальная валюта укрепляется к доллару США до 78,41 руб. (+0,14%), но слабеет по отношению к китайскому юаню до 11,582 руб. (–0,1%). Поддержку рублю оказывает продажа валюты экспортерами для уплаты единого налогового платежа до 28 июля. Однако рынок проявляет осторожность в ожидании решения Банка России, от которого зависит, получит ли рубль дополнительную поддержку или ослабнет до летних минимумов. В ближайшие дни мы ожидаем колебания курсов в следующих диапазонах: 77–79 руб./$ и 11,4–11,7 руб./CNY.
Rурс юаня может сместиться к середине диапазона 11–11,5 руб./CNY
Во второй половине недели возможно укрепление рубля. Поддержку курсу окажут сразу несколько факторов: динамика нефтяных котировок, увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат (отчисления нефтегазовых компаний в бюджет, по нашим оценкам, вырастут в 1,6 раза относительно июня), а также итоги заседания Банка России 24 июля, где мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Так, курс юаня может сместиться к середине диапазона 11–11,5 руб./CNY, а курс доллара — опуститься ниже 76 руб./$.
Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной
Курс рубля остается относительно стабильным после ослабления на прошлой неделе. Вероятно, факторами поддержки котировок национальной валюты стали рост цен на нефть и приближение налогового периода. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании 24 июля. Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной из-за роста неопределенности, а прогнозы по ключевой ставке и инфляции будут повышены из-за ситуации на топливном рынке и возможного уточнения параметров бюджетной политики. Таким образом, относительно высокие процентные ставки останутся фактором поддержки для позиций рубля. Курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.
Внимание участников рынка приковано к решению Банка России по ключевой ставке
В числе факторов, поддерживающих национальную валюту, можно выделить растущие нефтяные цены на фоне неспадающей ближневосточной напряженности. Ожидающиеся выплаты экспортеров будут выступать в поддержку курса рубля. В то же время рост эскалации в украинском конфликте вносит много неопределенности и способен вызвать повышенную волатильность национальной валюты. Внимание участников рынка приковано к решению Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 24 июля. Наш базовый прогноз — ставка будет сохранена на текущем уровне с ужесточением сигнала, чему сейчас способствует рост инфляционных ожиданий. Отдельной оценки требует то, насколько ситуация на топливном рынке окажет влияние на рост проинфляционных рисков.
Под налоговый период ждем увеличения продажи валюты
В конце прошедшей недели курс рубля пробил уровень в 78 руб./$. На рубль давит снижение продажи валюты из-за падения экспортных цен на ненефтегазовые товары и некоторое увеличение валютного спроса на фоне распродажи активов на бирже. Под налоговый период ждем увеличения продажи валюты и укрепления курса российской валюты на 1–2 руб. от текущих уровней. Краткосрочно ждем доллар на уровне 76–78 руб./$. В налоговый период в конце июля и после перехода Минфина к продажам валюты в начале августа ожидаем укрепления рубля ближе к нижней границе указанного прогнозного интервала.