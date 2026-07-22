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Курс доллара. Прогноз на 23–24 июля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

После стремительного роста и закрепления курса доллара выше уровня 78 руб./$ он вновь пошел вниз. По итогам торгов среды курс американской валюты составил 77,97 руб./$, что на 40 коп. ниже значения закрытия вторника и на 16 коп. ниже конца прошлой недели. Поддержало курс рубля повышение цен на нефть, произошедшее на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В среду стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась выше $95 за баррель, прибавив за две недели более 30%.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 78.00-80.00
Банк Зенит 80.00
ПСБ 75.00-82.00
УК Первая 77.00-80.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-80.00
«Цифра банк» 77.00-80.00
Газпромбанк 76.50-78.00
Консенсус-прогноз * 78.54

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«Цифра банк»
ПСБ
УК Первая
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
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Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Поддержку рублю оказывает продажа валюты экспортерами

Рубль демонстрирует смешанную динамику, несмотря на рост котировок нефти Brent на 2,8%, к отметке около $94 за баррель. Российская национальная валюта укрепляется к доллару США до 78,41 руб. (+0,14%), но слабеет по отношению к китайскому юаню до 11,582 руб. (–0,1%). Поддержку рублю оказывает продажа валюты экспортерами для уплаты единого налогового платежа до 28 июля. Однако рынок проявляет осторожность в ожидании решения Банка России, от которого зависит, получит ли рубль дополнительную поддержку или ослабнет до летних минимумов. В ближайшие дни мы ожидаем колебания курсов в следующих диапазонах: 77–79 руб./$ и 11,4–11,7 руб./CNY.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Rурс юаня может сместиться к середине диапазона 11–11,5 руб./CNY

Во второй половине недели возможно укрепление рубля. Поддержку курсу окажут сразу несколько факторов: динамика нефтяных котировок, увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат (отчисления нефтегазовых компаний в бюджет, по нашим оценкам, вырастут в 1,6 раза относительно июня), а также итоги заседания Банка России 24 июля, где мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Так, курс юаня может сместиться к середине диапазона 11–11,5 руб./CNY, а курс доллара — опуститься ниже 76 руб./$.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной

Курс рубля остается относительно стабильным после ослабления на прошлой неделе. Вероятно, факторами поддержки котировок национальной валюты стали рост цен на нефть и приближение налогового периода. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании 24 июля. Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной из-за роста неопределенности, а прогнозы по ключевой ставке и инфляции будут повышены из-за ситуации на топливном рынке и возможного уточнения параметров бюджетной политики. Таким образом, относительно высокие процентные ставки останутся фактором поддержки для позиций рубля. Курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Внимание участников рынка приковано к решению Банка России по ключевой ставке

В числе факторов, поддерживающих национальную валюту, можно выделить растущие нефтяные цены на фоне неспадающей ближневосточной напряженности. Ожидающиеся выплаты экспортеров будут выступать в поддержку курса рубля. В то же время рост эскалации в украинском конфликте вносит много неопределенности и способен вызвать повышенную волатильность национальной валюты. Внимание участников рынка приковано к решению Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 24 июля. Наш базовый прогноз — ставка будет сохранена на текущем уровне с ужесточением сигнала, чему сейчас способствует рост инфляционных ожиданий. Отдельной оценки требует то, насколько ситуация на топливном рынке окажет влияние на рост проинфляционных рисков.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Под налоговый период ждем увеличения продажи валюты

В конце прошедшей недели курс рубля пробил уровень в 78 руб./$. На рубль давит снижение продажи валюты из-за падения экспортных цен на ненефтегазовые товары и некоторое увеличение валютного спроса на фоне распродажи активов на бирже. Под налоговый период ждем увеличения продажи валюты и укрепления курса российской валюты на 1–2 руб. от текущих уровней. Краткосрочно ждем доллар на уровне 76–78 руб./$. В налоговый период в конце июля и после перехода Минфина к продажам валюты в начале августа ожидаем укрепления рубля ближе к нижней границе указанного прогнозного интервала.

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