Обострение ОМС

Государственные лечебные учреждения Ульяновской области в 2025 году в сумме лишились более 400 млн руб., которые должны были получить от ТФОМС по ОМС. Это связано с тем, что ряд учреждений не выполнил запланированные объемы медицинской помощи в сфере диспансеризации и лабораторно-диагностического обслуживания. По мнению депутатов, это связано с нерасторопностью главврачей, в связи с чем в заксобрании намерены провести совместное заседание бюджетного и социального комитетов с участием руководства лечебных учреждений и регионального минздрава. Эксперты считают, что проблема типична для большинства регионов страны и связана она с большим дефицитом кадров в системе здравоохранения, а также с недостатками в работе региональных минздравов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В среду, 22 июля, на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты обсуждали законопроект о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Как доложила депутатам глава ТФОМС Екатерина Буцкая, доходная часть бюджета ТФОМС увеличилась на 546,3 млн руб. и составила 26,292 млрд руб. Основную часть роста доходной части составили средства, которые федеральный фонд ОМС вернул в ТФОМС, — 529,7 млн руб.

В ходе обсуждения законопроекта председатель бюджетного комитета Мария Шпак сказала, что комитет рекомендует принять предложенные изменения, однако принято решение в ближайшее время на совместном заседании бюджетного и социального комитетов рассмотреть информацию по выполнению объемов оказания медпомощи отдельными лечебными учреждениями. На вопрос спикера областного парламента Валерия Малышева, с чего это вдруг решили проводить совместное заседание комитетов, «есть ли какие-то подозрения», госпожа Шпак ответила, что целый ряд лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) имеет как большие долги по налогам, так и очень большую кредиторскую задолженность (общая кредиторская задолженность ЛПУ региона на 1 января 2026 года составила 922,4 млн руб.— “Ъ”), в то же время из-за невыполнения объемов пришлось вернуть в бюджет ФОМС 400 млн руб. (по уточненным данным ТФОМС речь идет о сумме 420 млн руб.— “Ъ”), в то время как эти деньги тем же ЛПУ очень нужны, и на заседании планируется «обговорить, как более эффективно использовать средства бюджета ТФОМС, чтобы свести такие возвраты к нулю». «Вот в этом вся суть вопроса: возвращаем средства, которые необходимы населению»,— заметил на это спикер.

Как выяснил «Ъ», речь идет о том, что в 2025 году государственные лечебные учреждения не выполнили объемы предоставления медицинской помощи по ОМС на сумму почти в 1 млрд руб. Как пояснила «Ъ» Мария Шпак, после этого было обращение в федеральный ФОМС с указанием, какие перевыполненные объемы медпомощи не были пока оплачены по ОМС, после этого ФОМС, перераспределив часть средств, вернул в территориальный фонд 529,7 млн руб., однако 420 млн руб. в здравоохранение региона уже не вернутся (это невыполненные объемы по направлению амбулаторной помощи, включающему диспансеризацию, профосмотры, лабораторные исследования, КТ и МРТ).

По данным ТФОМС, самые большие невыполнения объемов наблюдаются в 15 организациях здравоохранения региона.

По словам Марии Шпак, потери 400 млн руб. можно было бы избежать. Она считает, что причина невыполнения объемов «в нерасторопности главврачей». «Если они хотят, чтобы я прошла диспансеризацию, они могли бы хотя бы позвонить мне и напомнить об этом, пригласить в конкретные дни? Могли бы проводить и выездную диспансеризацию непосредственно на предприятиях, сделав ее удобной для всех»,— заметила депутат. Похожего мнения придерживается и Екатерина Буцкая, отметившая, что есть и обратные примеры: «Кузоватовская районная больница всегда перевыполняет объемы по ОМС, в том числе и по амбулаторному направлению». Глава ТФОМС считает, что одной из объективных причин невыполнения объемов ОМС является ощутимый дефицит кадров в здравоохранении (по данным отчета профильного вице-премьера Анны Тверсковой перед Общественной палатой за 2025 год, укомплектованность врачами составляет 50,6%, средним медперсоналом — 67,5%.— “Ъ”).

С такими выводами согласен и председатель социального комитета заксобрания Сергей Шерстнев, подчеркнувший, что «все зависит от главврачей и минздрава». При этом он добавляет, что потерянные 420 млн руб. — «это очень весомая сумма, которая была бы необходима системе областного здравоохранения». «Почему минздрав не исправляет систему, при которой главврачи надеются, что правительство и министерство все равно в конечном итоге помогут?»— задался вопросом господин Шерстнев.

Получить комментарии регионального минздрава не удалось. Министр Мария Шалягина по своему телефону была для комментариев недоступна.

Замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный сказал «Ъ», что такая ситуация с неосвоением средств ОМС наблюдается не только в Ульяновской области, но и в других регионах: «Так, к примеру, Калининградская область потеряла 330 млн руб. Это связано с тем, что федеральный фонд ОМС в 2025 году поставил жесткие условия по обязательному исполнению амбулаторной составляющей объемов по ОМС — они не захотели перекидывать неосвоенные средства ни в стационарную помощь, ни в подушевой норматив. По моим данным, возможно, в этом году они пересмотрят подходы, и тогда неосвоенная часть амбулаторной составляющей будет преобразована в подушевой норматив, что позволит лечебным учреждениям получить столь необходимые им средства». В то же время господин Куринный заметил, что ему непонятно, почему в регионе так и не выполнен норматив по исследованиям на КТ и МРТ, поскольку по ним очень высокая востребованность. «Это тот резерв, который можно было и просто необходимо восполнить, тем более что граждане нуждаются в таких исследованиях»,— добавил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск