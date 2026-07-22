Доказной материал

Апелляция опубликовала измененный приговор в отношении бывшего совладельца АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера, которым в собственность общества был возвращен имущественный комплекс в центре города. Краевой суд установил, что спорные здания и земельные участки являются вещественными доказательствами по делу, которые были похищены господином Батлером, поэтому их необходимо вернуть законному владельцу. Ранее первая инстанция посчитала, что их судьбу должен определить арбитражный суд. Эксперты полагают, что в решении не раскрыта позиция нынешних владельцев имущества, а это может стать аргументом в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В минувший понедельник Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу по иску АО «Порт Пермь» к одноименному ООО и ООО «Диджитал порт». Общество изначально добивалось истребования из незаконного пользования ответчиков части имущественного комплекса порта: девяти земельных участков, 28 зданий различного назначения, а также шести протяженных сооружений (водопроводов, ЛЭП, канализации и участка автодороги). Позицию АО поддержала генпрокуратура, но в итоге АО отказалось от исковых требований.

Отказу предшествовало апелляционное определение Пермского краевого суда, которым был изменен приговор в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. Ранее он был приговорен к семи годам лишения свободы заочно за хищение активов порта на 1,04 млрд руб.— имущества, которое фигурировало в арбитражном деле. Сам господин Батлер является гражданином Великобритании и Чехии, сейчас он находится за границей. Этим же решением был удовлетворен гражданский иск АО, перешедшего под контроль государства, об истребовании у ООО «Порт Пермь» и «Диджитал порт» имущественного комплекса. Следует отметить, что первая инстанция оставила его без рассмотрения, указав, что спор должен быть рассмотрен в арбитражном процессе.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудных строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году ФАС добилась передачи контрольного пакета акций общества (79,6%) в собственность государства. Сейчас им управляет Рос­имущество. По итогам прошлого года АО отчиталось о доходах свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль составила чуть больше 20,3 млн руб. Общество включено в план приватизации.

На днях Пермский краевой суд опубликовал апелляционное определение, в котором разъяснил, почему принял решение вернуть объекты государственной компании. Как следует из судебного акта, все спорные объекты имущества являются вещественными доказательствами по делу. При этом суд первой инстанции разрешил их судьбу в интересах господина Батлера, поскольку до разрешения арбитражного спора имущество осталось на ответственном хранении ООО «Порт Пермь» и ООО «Диджитал порт». Обе компании подконтрольны Чарльзу Батлеру, который продолжает извлекать прибыль от эксплуатации этого имущества.

Факт аффилированности подтверждается пре­юдициальными решениями арбитражных судов различных уровней. Ими было установлено, что имущество общества незаконно перешло под контроль иностранного лица, в результате чего АО «Порт Пермь» перестало осуществлять хозяйственную деятельность. Пермский краевой суд, в свою очередь, добавил, что спорные объекты выбыли из законного владения потерпевшего в результате совершенного Чарльзом Батлером хищения. Таким образом, они подлежат возврату законному владельцу.

Стоит отметить, что в определении подробно не упоминается о позиции ООО «Порт Пермь» и ООО «Диджитал порт», которые были привлечены к участию в деле гражданскими ответчиками при рассмотрении апелляционной жалобы. Представители ООО в ходе процесса указывали, что в рассмотрении дела в первой инстанции они не участвовали, а привлечение в процесс на уровне апелляции существенным образом ограничивает их права. По мнению гражданских ответчиков, вопрос об истребовании имущества из чужого незаконного владения вообще не может решаться в рамках уголовного процесса.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко говорит, что привлечение к процессу гражданских ответчиков на стадии апелляции допустимо. В то же время он отмечает, что в данной ситуации апелляция подробно разбирает уголовные доводы защиты, а позиции гражданского ответчика и третьего лица «по сути растворены в общей канве». «Формально суд обязан в апелляционном определении указать, какие именно доводы сторон он проверил и почему отклонил, особенно когда речь идет о лишении права собственности и прекращении прав на объекты»,— пояснил эксперт. Таким образом, в кассации ответчики могут ссылаться и на эти моменты. «Статистически шансы на успех в кассации по таким сюжетам невысоки, но у заявителей есть сильный „процессуальный крючок“ плюс конкурирующие арбитражные споры и существенное вмешательство в имущественные права»,— полагает господин Головченко.

Дмитрий Астахов