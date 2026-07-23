НБКИ: в июне в Башкирии было выдано 3,9 тысяч автокредитов

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии количество выданных автокредитов в июне составило 3,9 тыс. единиц, увеличившись за месяц на 3,4%.

В целом по стране этот показатель составил 100,2 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3%.

Наибольшее число автокредитов в регионах в прошлом месяце, кроме Башкирии, было выдано в Москве (6,86 тыс. ед.), Московской области (6,32 тыс. ед.), Татарстане (4,83 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,55 тыс. ед.).

Наибольшая динамика сокращения количества выданных автокредитов зафиксирована в Ульяновской области (-11,9%), Москве (-9,9%), Ставропольском крае (-8,7%), а также Кемеровской области (-7,6%) и Санкт-Петербурге (-7,1%).

Рост количества автокредитов — в Вологодской (+7,0%) и Тюменской (+6,8%) областях, Удмуртии (+6,5%), Кировской области (+5,5%) и Башкирии.

Олег Вахитов