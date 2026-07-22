Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Об этом сообщили СМИ, включая Reuters и CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация с требованием освободить бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Нью-Йорк, июль 2026 года)

Фото: Adam Gray / AP Демонстрация с требованием освободить бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Нью-Йорк, июль 2026 года)

Фото: Adam Gray / AP

За то, чтобы процесс начался в июне следующего года, выступала и прокуратура, и адвокаты господина Мадуро и госпожи Флорес. «Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется»,— заявил их адвокат Барри Поллак. Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства.

Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Они отрицают вину.

Яна Рождественская