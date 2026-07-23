Башкирия претендует на федеральные деньги для ликвидации нефтешламохранилища

Башкирия претендует на федеральное финансирование для ликвидации нефтешламохранилища в поселке Новые Черкассы под Уфой.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды России, республиканские власти намерены включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».

Нефтешламохранилище в Новых Черкассах существует 12 лет, обязанность по рекультивации земельного участка возложена на администрацию Уфы.

По результатам обследования и инженерных изысканий в 2023-2024 годах, фактическая площадь размещенных отходов составляет 1,38 га, а общая площадь загрязненных земель — 2,6 га, отметили в министерстве. Объект расположен на водосборной площади реки Шугуровка, в пойме которой ниже по течению находятся садоводческие товарищества, поселок Тимашево, а также индивидуальные домовладения, добавили в Минприроды.

«На данный момент проект ликвидации отходов шламохранилища разработан и направлен на государственную экологическую экспертизу. После получения пакета всех документов, регион подаст заявку в Минприроды России на включение в федеральный проект «Генеральная уборка»,— пояснили в министерстве.

Олег Вахитов