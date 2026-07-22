Участки избавили от бюрократии

Регионам облегчат процесс вовлечения федеральных земель в проекты по комплексному развитию территорий (КРТ) — Госдума приняла закон, позволяющий субъектам РФ самостоятельно принимать решения об использовании таких участков без согласований с центром. Предполагается, что это позволит ускорить запуск проектов КРТ — сейчас избыточные процедуры приводят к «блокировке» участков, необходимых для программ комплексного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума 22 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, позволяющий регионам самостоятельно принимать решения по управлению и распоряжению федеральными участками в рамках комплексного развития территорий. Механизм КРТ действует с 2020 года и предполагает обновление городских и пригородных пространств, включая снос аварийного жилья.

По действующим правилам, участки предоставляются региону решением правкомиссии по повышению эффективности использования федерального имущества, при этом включение таких земель в КРТ требует дополнительного согласования с федеральными ведомствами. Из-за таких избыточных процедур, следует из пояснительной записки к документу, на участках, переданных в управление регионам, до сих пор не запущено ни одного проекта КРТ — в итоге они «испрашиваются сразу для передачи в региональную собственность либо блокируются для КРТ».

Согласно принятому закону, теперь для вовлечения в КРТ участков, переданных решением правкомиссии, регионам больше не потребуется согласования центра.

Также у них будет право принятия самостоятельных решений о КРТ и в отношении участков со смешанным составом собственности, то есть федеральных, региональных и муниципальных земель в границах одной территории.

Как сообщили “Ъ” в «Дом.РФ», в 2024–2026 годах правкомиссией приняты решения о передаче Московской, Нижегородской, Свердловской областям и Дагестану полномочий по распоряжению федеральными участками общей площадью 469,4 га с применением механизма КРТ. Однако, добавляют в госкорпорации, степень проработки и реализации проектов находится «на невысокой стадии». По оценкам «Дом.РФ», изменения позволят ускорить освоение госземель — передача полномочий через механизм КРТ «без дополнительных бюрократических процедур на федеральном уровне является во многих случаях наиболее оптимальной с точки зрения сроков выхода на стройку и предоставления земли инвестору».

Как сказал “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, дополнительное согласование проектов является «чистой формальностью, но оно съедает месяцы». Изменения передают ответственность региону, а стратегический контроль — федеральному центру, отметил депутат.

По словам первого замгендиректора фонда «Институт экономики города» Виктора Агеева, сложности с реализацией проектов КРТ на участках, находящихся в федеральной собственности, носят системный характер.

Закон устраняет ключевой барьер для реализации проектов КРТ на таких землях, сокращает транcакционные издержки и ускоряет инвестиционно-строительный цикл. В то же время, говорит эксперт, для полноценной работы механизма КРТ требуется решение и иных проблем. Среди них — недостаточная экономическая привлекательность проектов вне зон с высокой стоимостью недвижимости, отсутствие обязательной предпроектной проработки и невозможность использования участков в качестве залога. Также остаются актуальными вопросы разнородности регионального регулирования, слабой конкуренции на торгах и необходимости расширения жилищных гарантий для жителей расселяемых домов.

Анна Королева