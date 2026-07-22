В Самаре скончалась известная телеведущая Галина Басова

В Самаре на 90м году жизни умерла известная телеведущая Галина Басова. Она была ветераном местного телевидения и стояла у истоков регулярного телевещания в регионе.

Галина Басова приехала в Куйбышев в 1957 году в составе группы молодых специалистов, которые до официального открытия телецентра готовили оборудование к запуску. 12 марта 1958 года Государственная комиссия подписала акт о вводе в эксплуатацию Куйбышевского телецентра, и с этого момента началось регулярное телевещание в области.

Галина Басова более 40 лет работала в аппаратностудийном комплексе и отвечала за выход программ в эфир. Она пришла на телевидение 21 декабря 1957 года и проработала на нем до 5 мая 1998 года. Прощание с Галиной Басовой состоится 23 июля.

Георгий Портнов