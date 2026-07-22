Старинный особняк в центре Перми хотят включат в план приватизации

В прогнозный план приватизации Пермского края на 2025-2027 год планируются включить два объекта. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Пермского края. В план приватизации предлагается включить два здания: одноэтажный дом, по ул. Косякова, 22 в микрорайоне Молодежный, а также объект культурного наследия «Дом Лихачевых с воротами», расположенный в центре Перми по адресу Окулова, 12.

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Отметим, что второй объект находится в квартале №5, ограниченном улицами Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Ранее сообщалось, что эту территорию площадью 1,95 га получит в аренду дочерняя компания ЛУКОЙЛа ООО «ЛУН-Инвест» для строительства здесь крупного бизнес-центра. В 2024 году проект получил статус приоритетного инвестиционного.

Согласно ранее озвученным данным, площадь БЦ составит более 130 тыс. кв. м, в его возведение инвестор готов вложить более 32,2 млрд руб. Для бизнес-центра разработают современную архитектурную концепцию. Комплекс будет оснащен подземным паркингом, ритейл-инфраструктурой и конференц-залами. Весь комплекс будет представлять собой два или три здания предварительно высотой 25–30 этажей. Планировалось, что строительно-монтажные работы завершаться к 2028 году.