Директора саратовской компании будут судить за уклонение от налогов на 73 млн

СУ СКР по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств (п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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По версии следствия, в 2020–2023 годах директор фирмы систематически вносил в налоговые декларации ложные сведения: необоснованно заявлял вычеты по НДС и расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. Ущерб бюджету превысил 73 млн руб. В 2023–2024 годах фигурант легализовал более 10 млн руб., заключив договор лизинга на покупку автомобиля стоимостью свыше 17 млн руб.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 97 млн руб. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным «СарИнформ», речь идет о руководителе и учредителе ООО «Транс-Оил» Эдуарде Рычкове. Компания зарегистрирована в Энгельсе в 2006 году. Работает в сфере оптовой торговли нефтью. 2025 год организация завершила с нулевыми выручкой и прибылью. Стоимость чистых активов составила 11 млн руб. В отношении «Транс-Оил» открыто 44 исполнительных производства на 11 млн руб.

Нина Шевченко