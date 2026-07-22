МТС установил экраны высокого разрешения в ПГУ и Центре культуры и досуга Пензы

В Пензенском госуниверситете (ПГУ) и Центре культуры и досуга Пензы (ЦКиД) смогут показывать программы в высоком разрешении. МТС установил в учреждениях новые мультимедийные экраны, которые будут использовать в образовательных и научных целях, а также во время культмассовых мероприятий, сообщила пресс-служба оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МТС Фото: МТС

В ПГУ учатся около 20 тыс. студентов. «Оборудование будет использоваться в большой учебной аудитории и в концертном зале на главной сцене университета»,— поделились в МТС. Уточняется, что LED-экран может не только выводить изображение, но и передавать картинку без потери качества во время онлайн-трансляций.

Установленный на главной сцене ЦКиД экран синхронизировали со всей техникой центра. Новое оборудование планируют задействовать на концертах и других мероприятиях. Теперь там будут показывать фильмы и различные программы в высоком качестве.

«Мы проводим огромное количество мероприятий самого разного формата для взрослых и детей. Наличие современного экрана на сцене позволяет разнообразить наши творческие программы, сделать их еще ярче и интереснее. Мы можем выводить ролики под музыкальный аккомпанемент или организовывать просмотры кинофильмов»,— рассказал директор Центра культуры и досуга Евгений Шилов. Он уточнил, что теперь центр сможет принимать «артистов высокого уровня».

«Практически любое мероприятие сейчас сопровождается визуальным рядом, клипами или презентацией. Мы увидели в регионе запрос на современное мультимедийное оборудование, которое бы позволило по-новому взаимодействовать с аудиторией, делать выступления артистов или спикеров еще ярче»,— отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко. Он уточнил, что технологические решения подбирали под задачи конкретного заказчика. Господин Никитенко отметил: этот опыт можно применить и в других локациях.

Дарья Васенина