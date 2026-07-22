«Победила молодость»
Дмитрий Дризе — о конфликте в украинской власти
Владимир Зеленский услышал улицу: президент Украины уволил Александра Сырского. До этого в стране проходили протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, у которого был серьезный конфликт с главкомом ВСУ. Новым командующим назначен 43-летний Михаил Драпатый. На сегодня обязанности главы Минобороны исполняет глава СБУ Евгений Хмара. В Кремле назвали происходящее «симптомом нестабильности украинского руководства». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти самого Зеленского пока ничего не угрожает.
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Очередной украинский Майдан практически победил — Владимир Зеленский после недолгих консультаций с военными и иными компетентными лицами уволил главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. В середине июля, как известно, во многих городах Украины прошли акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Молодой министр и многоопытный генерал серьезно поссорились.
Можно назвать это классическим конфликтом отцов и детей или сопротивлением прошлого будущему. Бывший глава Минцифры Федоров — реформатор, сторонник технологичной войны. Сырский — консерватор, представитель старой советской школы. Сначала президент сделал выбор в пользу опыта, отставив Федорова. Однако общество с этим не согласилось, протесты продолжались шесть дней, и глава государства после недолгой паузы переиграл назад.
В итоге победила молодость.
Новым главкомом назначен 43-летний Михаил Драпатый, который поддерживал молодого главу Минобороны. Впрочем, судьба последнего остается неопределенной. Реформатор явно почувствовал вкус славы и теперь отказывается принимать какие-либо другие государственные посты, кроме возвращения в военное ведомство. Он аргументирует это тем, что по-другому невозможно проводить намеченные реформы — только в этой должности он может это делать и ни в какой другой. Таким образом, кризис завершен не до конца. Победа Майдана, как было сказано выше, не выглядит абсолютной.
Владимир Зеленский, между тем, по информации украинских СМИ, готовится отбыть в США на похороны Линдси Грэма и там, возможно, встретится с Дональдом Трампом. Менять руководителя страны Майдан пока вроде бы не собирается — так что можно позволить себе важную поездку. Что касается фронта переговоров и всего остального — здесь изменений ждать не стоит. Хорошо или плохо, что улица влияет на государственные решения, навскидку сказать сложно. С другой стороны, если во власти нет гармонии, если чиновники не могут договориться с военными, а президент вовремя не среагировал, что тогда делать?
Власть предпочитает пока что своих граждан слышать и поступать соответственно.
Теперь относительно того, угрожает ли все это случившееся самому Зеленскому. На сегодня, видимо, угроза миновала — конфликт удалось купировать, пусть и отчасти. Что будет завтра, сказать очень сложно. Ситуация остается напряженной, хотя союзный западный мир признает, что Украина смогла добиться определенных достижений как на поле боя, так и в области современных технологий. В том числе и поэтому Зеленскому вряд ли что-то угрожает на его нынешнем посту. Но опять же — прогнозировать что-либо в нынешней ситуации крайне затруднительно.