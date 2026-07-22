Владимир Зеленский услышал улицу: президент Украины уволил Александра Сырского. До этого в стране проходили протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, у которого был серьезный конфликт с главкомом ВСУ. Новым командующим назначен 43-летний Михаил Драпатый. На сегодня обязанности главы Минобороны исполняет глава СБУ Евгений Хмара. В Кремле назвали происходящее «симптомом нестабильности украинского руководства». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти самого Зеленского пока ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Очередной украинский Майдан практически победил — Владимир Зеленский после недолгих консультаций с военными и иными компетентными лицами уволил главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. В середине июля, как известно, во многих городах Украины прошли акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Молодой министр и многоопытный генерал серьезно поссорились.

Можно назвать это классическим конфликтом отцов и детей или сопротивлением прошлого будущему. Бывший глава Минцифры Федоров — реформатор, сторонник технологичной войны. Сырский — консерватор, представитель старой советской школы. Сначала президент сделал выбор в пользу опыта, отставив Федорова. Однако общество с этим не согласилось, протесты продолжались шесть дней, и глава государства после недолгой паузы переиграл назад.

В итоге победила молодость.

Новым главкомом назначен 43-летний Михаил Драпатый, который поддерживал молодого главу Минобороны. Впрочем, судьба последнего остается неопределенной. Реформатор явно почувствовал вкус славы и теперь отказывается принимать какие-либо другие государственные посты, кроме возвращения в военное ведомство. Он аргументирует это тем, что по-другому невозможно проводить намеченные реформы — только в этой должности он может это делать и ни в какой другой. Таким образом, кризис завершен не до конца. Победа Майдана, как было сказано выше, не выглядит абсолютной.

Владимир Зеленский, между тем, по информации украинских СМИ, готовится отбыть в США на похороны Линдси Грэма и там, возможно, встретится с Дональдом Трампом. Менять руководителя страны Майдан пока вроде бы не собирается — так что можно позволить себе важную поездку. Что касается фронта переговоров и всего остального — здесь изменений ждать не стоит. Хорошо или плохо, что улица влияет на государственные решения, навскидку сказать сложно. С другой стороны, если во власти нет гармонии, если чиновники не могут договориться с военными, а президент вовремя не среагировал, что тогда делать?

Власть предпочитает пока что своих граждан слышать и поступать соответственно.

Теперь относительно того, угрожает ли все это случившееся самому Зеленскому. На сегодня, видимо, угроза миновала — конфликт удалось купировать, пусть и отчасти. Что будет завтра, сказать очень сложно. Ситуация остается напряженной, хотя союзный западный мир признает, что Украина смогла добиться определенных достижений как на поле боя, так и в области современных технологий. В том числе и поэтому Зеленскому вряд ли что-то угрожает на его нынешнем посту. Но опять же — прогнозировать что-либо в нынешней ситуации крайне затруднительно.

Дмитрий Дризе