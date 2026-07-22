Житель Пензы переводил деньги экстремисткой организации и получил девять лет

62-летний житель Пензы Эдуард Муромский осужден за финансирование экстремизма (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

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С августа 2021 года по сентябрь 2022 года фигурант через банковские приложения на телефоне переводил деньги некоей экстремистской организации, «в дальнейшем признанной также террористической», пишет прокуратура. Название предприятия не уточняется.

Гособвинение запросила для Эдуарда Муромского девять лет лишения свободы. Первые три года срока он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, решил Центральный окружной военный суд.

Судья Игорь Соломко также конфисковал в доход государства смартфон, который использовался для совершения преступлений и сумму переведенных денежных средств. Приговор еще не вступил в законную силу.

Никита Маркелов