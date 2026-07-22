Кандидатский минимум

Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы РФ от Пермского края. На данный момент на сайте ЦИК доступны данные о желающих стать кандидатами от трех партий. Из кандидатов, выдвинутых в федеральные партсписки, самыми обеспеченными оказались представители «Единой России». На втором месте — кандидаты от КПРФ вместе с блогером-миллионником Николаем Бондаренко, который заработал в 2025 году 2,5 млн руб. Два представителя федерального списка «Новых людей» на двоих задекларировали доход 6,41 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Данные о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму Центризбирком опубликовал вчера вечером. Согласно документам ЦИК глава региона Дмитрий Махонин, возглавляющий список кандидатов от Прикамья, заработал в прошлом году 15,2 млн руб. Речь идет о доходе от заработной платы и процентов от банковских вкладов. В кредитных организациях у господина Махонина открыто десять счетов, на которых размещено 20,79 млн руб. Из недвижимого имущества у него есть квартира в Москве площадью 124,6 кв. м.

Бывший сенатор Андрей Климов заработал в отчетный период чуть больше 8,5 млн руб., на банковских счетах он разместил 19,5 млн руб. Господин Климов владеет также 73,6% долей в ООО «Межотраслевой институт региональных исследований». Из недвижимого имущества кандидату принадлежат три земельных участка в Прикамье по 304, 293 и 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, в его собственности — две квартиры площадью 149,3 и 85,2 кв. м.

Секретарь регионального совета первичных отделений «Единой России» по Прикамью Дмитрий Аликин отчитался о годовом доходе в размере 2,79 млн руб. и 74,2 тыс. руб. средств на счетах. При этом господин Аликин владеет автомобилем Jaguar F-PACE, а также двумя квартирами площадью 44,3 и 73,9 кв. м.

У учительницы пермской школы №47 Елены Гущиной заявлен годовой доход в размере 1,3 млн руб. Она владеет земельным участком 860 кв. м, квартирой площадью 77,1 кв. м, а на десяти счетах лежит 3,4 тыс. руб. Преподаватель школы в Ильинском и участник спецоперации Денис Катаев сообщил о доходе в размере 1,05 млн руб. У него есть в собственности автомобиль Nissan Almera, два прицепа и квартира площадью 42,2 кв. м. На банковских счетах педагога — 34,1 тыс. руб.

Еще один кандидат от «Единой России», руководитель «Комитета семей воинов Отечества в Пермском крае» Ирина Ермакова заработала в 2025 году 5,8 млн руб. Также она владеет земельным участком 1080 кв. м и долями еще в двух наделах. В ее собственности находится жилой дом площадью 111,8 кв. м. Кроме того, у нее есть доли в трех квартирах. Госпожа Ермакова обладает также легковым автомобилем KIA K5. На 18 счетах у нее хранится 15,5 тыс. руб.

Сведений о доходах кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам в открытом доступе не представлено.

Лидер территориальной группы КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, блогер-миллионник Николай Бондаренко задекларировал доход в размере 2,49 млн руб. У него есть треть участка 883 кв. м, расположенного в Саратовской области, и треть жилого дома площадью 2,69 тыс. кв. м. Блогер владеет автомобилем LADA 2107, на девяти счетах хранится 79,5 тыс. руб. Как следует из отчетности кандидата, недвижимость он приобрел в 2024 году.

Зампредседателя законодательного собрания Прикамья и руководитель реготделения КПРФ Ксения Айтакова отчиталась о доходах в размере 7,12 млн руб. На выборы Госдуму в территориальной группе коммунистов она заявлена вторым номером. Лидер реготделения КПРФ владеет двумя земельными участками по 899 кв. м и половиной доли в квартире площадью 73,5 кв. м. В банках госпожа Айтакова держит 59,8 тыс. руб. Передвигается лидер пермских коммунистов на Mitsubishi Outlander. У коллеги Ксении по партии Анны Барановой общая сумма доходов составила 3,48 млн руб. Она владеет квартирой 52 кв. м и 1/3 в квартире 68 кв. м. Общая сумма остатка на счетах — 163,1 тыс. руб. Недвижимость госпожа Баранова приобрела в Пермском крае за 5,9 млн руб.

У «Новых людей» о доходах отчитались преподаватель РЭУ Егор Лаптев (выдвигается по одномандатному округу №65) и депутат Пермской гордумы Алексей Овчинников (выдвинут по территориальной группе №26). Господин Лаптев заработал в прошлом году 1,77 млн руб., на счетах кандидата — 86,3 тыс. руб. Также ему принадлежат Toyota Camry 2004 года выпуска и два инвестиционных пая АО «Управляющая компания “Первая”» на 2,9 тыс. руб. Алексей Овчинников указал доход более 4,64 млн руб. В Пермском крае у него есть доля в размере 1/3 земельного участка площадью 3,55 тыс. кв. м, две квартиры по 98,6 и 37,1 кв. м, два машино-места и два нежилых помещения. На девяти счетах кандидата содержится 1,28 млн руб.

Андрей Кудрин