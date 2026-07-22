В Татарстане в июне банки выдали 1,9 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 102% больше, чем месяцем ранее. Объем выдачи вырос на 97% — до 11,2 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдача льготной ипотеки в Татарстане за месяц выросла более чем вдвое

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Выдача льготной ипотеки в Татарстане за месяц выросла более чем вдвое

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Льготные кредиты составили 52% от общего числа выданных в республике ипотек и 64% от их совокупного объема. Средний размер кредита составил 5,8 млн руб., средний срок — 28 лет и 1 месяц.

В Чувашии за месяц выдача льготной ипотеки выросла на 106% — до 557 кредитов, их объем увеличился на 111%, до 2,9 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,3 млн руб., средний срок — 27 лет и 4 месяца.

В Кировской области банки оформили 458 льготных ипотек, что на 79% больше, чем в мае. Объем выдачи вырос на 85%, до 2,5 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,6 млн руб., средний срок — 28 лет и 1 месяц.

В целом по России в июне было выдано 51,1 тыс. льготных ипотечных кредитов на 310,8 млрд руб. По сравнению с маем их количество увеличилось на 67%, объем — на 69%.

Анна Кайдалова