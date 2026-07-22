Суд отменил продажу объектов электросети в Красноярском крае «Силе Сибири»

Суд в Красноярске по иску прокуратуры вернул в муниципальную собственность 48 объектов электросетей, которые ранее выкупило ООО «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным региональной прокуратуры, в конце 2024 года администрация Мотыгинского района продала организации подстанции, линии электропередач и целые сетевые комплексы за 195 млн руб. При этом на этой территории больше не было оборудования, которое обеспечивало бы жителей нескольких населенных пунктов электричеством.

В надзорном ведомстве пояснили, что закон запрещает реализацию таких объектов в частную собственность, так как они предназначены для обслуживания жителей и должны принадлежать муниципалитетам. Кроме того, в договоре отсутствовали условия об инвестиционных обязательствах.

Теперь райадминистрация может передать оборудование в аренду «Силе Сибири» или на безвозмездной основе - ПАО «Россети Сибири», говорится в сообщении.

Александра Стрелкова