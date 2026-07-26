Ученик Крокодила

105 лет назад, 23 июля 1921 года, 27-летний российский физик Петр Капица переступил порог Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. За плечами у него были революция, Гражданская война и личная трагедия, едва не стоившая ему рассудка. Впереди — 13 лет работы под руководством Эрнеста Резерфорда, мировое признание, вынужденное возвращение в СССР, Нобелевская премия и полвека научной жизни, в которой триумф соседствовал с опалой. А началось все в тот июльский день, когда учитель Петра Капицы Абрам Иоффе лично представил ученика создателю ядерной физики.

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Фото: Редькин Марк / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Академик Петр Капица, 1940-е

Фото: Редькин Марк / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Текст Анна Кашурина

Смерть семьи. Вторая жизнь Перед отъездом в Англию Петр Капица пребывал в тяжелейшей депрессии. Зимой 1919/20 года в Петрограде свирепствовала «испанка» — тяжелейшая форма гриппа. Эпидемия унесла почти всю его семью: отца, жену Надежду Черносвитову, двухлетнего сына Иеронима и дочь Надежду, которой было всего три дня. В декабре 1919-го расстреляли тестя — Кирилла Черносвитова, бывшего депутата Государственной думы трех созывов. Петр Капица остался один с матерью. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леонид Капица, отец Петра Капицы, Кронштадт, 1900-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Первая жена Петра Капицы Надежда Черносвитова во время обучения во Владимирской земской женской гимназии. 1905-1913 Фото: В.В. Иодко / Музей-кабинет П.Л. Капицы Семья Кирилла Черносвитова (он второй слева в верхнем ряду) Лежит на полу его дочь Надежда Черносвитова. Петербург, около 1906 Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Петр Капица с женой Надеждой после венчания, 1916 Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Надежда Капица с сыном Иеронимом, около 1919-го Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Первый тесть Петра Капицы Кирилл Черносвитов, 1910 Фото: К. Фишер Петр Капица с сыном Иеронимом, 1919 Фото: Музей истории МФТИ Следующая фотография 1 / 7 Леонид Капица, отец Петра Капицы, Кронштадт, 1900-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Первая жена Петра Капицы Надежда Черносвитова во время обучения во Владимирской земской женской гимназии. 1905-1913 Фото: В.В. Иодко / Музей-кабинет П.Л. Капицы Семья Кирилла Черносвитова (он второй слева в верхнем ряду) Лежит на полу его дочь Надежда Черносвитова. Петербург, около 1906 Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Петр Капица с женой Надеждой после венчания, 1916 Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Надежда Капица с сыном Иеронимом, около 1919-го Фото: Музей-кабинет Петра Леонидовича Капицы Первый тесть Петра Капицы Кирилл Черносвитов, 1910 Фото: К. Фишер Петр Капица с сыном Иеронимом, 1919 Фото: Музей истории МФТИ «Он спрятал все вещи, которые напоминали ему о прежней жизни,— портреты жены и сына, ее письма»,— свидетельствуют биографы. Почти год ученый не мог работать. Из этого состояния его вытащила именно наука — и настойчивость Абрама Иоффе. Тот давно считал, что талантливому ученику необходимо поработать в серьезной западной лаборатории. Но организовать выезд за границу в разрушенной стране было почти невозможно. Помогли двое: академик Алексей Крылов, имевший связи в научном мире, и Максим Горький, к которому Иоффе обратился за содействием. Весной 1921 года Петра Капицу включили в состав комиссии Российской академии наук, направлявшейся в Западную Европу для восстановления научных связей и закупки приборов. В Таллине он полтора месяца ждал визу, в середине мая добрался до Лондона, а 22 июля был представлен Эрнесту Резерфорду. Резерфорд встретил молодого ученого из России без особого энтузиазма: лаборатория была переполнена. Есть легенда, что Петр Капица спросил мэтра: «Какова допустимая погрешность в ваших опытах?». Резерфорд ответил: «Около трех процентов». «Тогда еще один сотрудник,— сказал Капица,— будет поглощен допустимой неточностью опыта, и вы его просто не заметите». Резерфорд, ценивший остроумие, принял русского в лабораторию. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Капица в Кембридже, 1920-е

Фото: Smithsonian Institution Archives Петр Капица в Кембридже, 1920-е

Фото: Smithsonian Institution Archives Отношения поначалу складывались непросто, но довольно быстро физик из России завоевал доверие научного руководителя. Когда в том же 1921-м в Кавендиш приехал американский экспериментатор Роберт Вуд, Резерфорд поручил провести показательный опыт перед гостем именно Петру Капице. Со временем они стали близкими друзьями. Капица дал Резерфорду шуточное прозвище Крокодил и заказал для лаборатории барельеф с изображением рептилии. Капица объяснял выбор так: крокодил — животное, которое никогда не поворачивает назад, и это символизировало проницательность Резерфорда и его неуклонное движение вперед в науке. Что «Огонек» писал об избрании физика Петра Капицы в действительные члены Академии наук Великобритании В 1922 году Петр Капица защитил докторскую диссертацию по теме «Прохождение альфа-частиц через вещество и методы получения магнитных полей». В 1925-м его назначили заместителем директора Кавендишской лаборатории по магнитным исследованиям, в 1929-м избрали действительным членом Лондонского Королевского общества. Главным направлением его работы в Кембридже были сверхсильные магнитные поля. Капица разработал методы получения полей, недоступных другим экспериментаторам: кратковременно добивался величин порядка 50 Тл. Для сравнения: типичный бытовой магнит дает доли тесла, медицинский томограф — до 10 Тл. Секрет был в импульсном режиме: Капица научился пропускать через катушки колоссальные токи в течение долей секунды, не разрушая установку. Именно в этих экспериментах он сформулировал закон, позже получивший его имя: линейное возрастание электрического сопротивления металлов в зависимости от напряженности магнитного поля. Эти работы стали фундаментом, на котором позже выросла вся физика низких температур. В работе Капица руководствовался простым принципом: не ждать идеальных условий, а создавать их, применяя изобретательность. Он сам конструировал и изготавливал элементы оборудования для опытов, добиваясь точности там, где другие сдавались. Кроме всего прочего, он организовал в Кембридже «Клуб Капицы» — неформальное собрание физиков-экспериментаторов и теоретиков. Сам ученый шутил, что клуб состоит из двух человек — его самого и Резерфорда,— но на деле туда входили десятки исследователей.

В Англии всерьез и надолго Кембриджский период Капицы — это не только постоянная работа в лаборатории. Петр Капица обживался в Европе всерьез и надолго. В 1926 году в Париже он познакомился с Анной Крыловой, дочерью академика-кораблестроителя Алексея Крылова — того самого, который помог ему выехать за границу в 1921-м. Анна жила с матерью в Париже, училась в Сорбонне. Капица, приехав во Францию по научным делам, встретил ее в доме общих знакомых и почти сразу сделал предложение. В апреле 1927 года они поженились. Анна стала его соратницей: готовила рукописи к публикации, вела переписку, позже — уже после смерти мужа — организовала в его доме музей. В браке родились двое сыновей: Сергей (1928) и Андрей (1931). Оба впоследствии стали учеными. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Петр Капица в Кавендишской лаборатории, Кембридж, 1920-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problem Петр Капица (второй слева) с коллегами по Кавендишской лаборатории, Кембридж, 1929 Фото: The University of Cambridge Чаепитие с Эрнестом Резерфордом в Кембридже, организованное женой Петра Капицы Анной. По ее воспоминаниям, в лаборатории мужа сформировалась особая обязанность: регулярно поить всех сотрудников и именитых гостей Кавендишской лаборатории «русским чаем» из большого самовара, 1920-30-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Следующая фотография 1 / 3 Петр Капица в Кавендишской лаборатории, Кембридж, 1920-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problem Петр Капица (второй слева) с коллегами по Кавендишской лаборатории, Кембридж, 1929 Фото: The University of Cambridge Чаепитие с Эрнестом Резерфордом в Кембридже, организованное женой Петра Капицы Анной. По ее воспоминаниям, в лаборатории мужа сформировалась особая обязанность: регулярно поить всех сотрудников и именитых гостей Кавендишской лаборатории «русским чаем» из большого самовара, 1920-30-е Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Семья жила в Кембридже в собственном доме, который Капица обустроил по своему вкусу — просторный, светлый, с мастерской, где он мог мастерить мебель и чинить часы. В гараже стоял мотоцикл — Капица любил скорость, но однажды попал в аварию и едва не погиб. Дом быстро стал центром притяжения для физиков: там собирались коллеги, чтобы спорить о науке, играть в шахматы. Петр Капица к тому времени уже стал победителем чемпионата Кембриджшира по шахматам. К 1934 году он был частью кембриджского ландшафта: член Тринити-колледжа, действительный член Лондонского Королевского общества, заместитель директора лаборатории, обладатель гранта на собственные исследования. Резерфорд относился к нему как к сыну. Казалось, впереди — десятилетия такой жизни. Все оборвалось в один день. После революции и Гражданской войны Советская Россия остро нуждалась в научных кадрах и при этом продолжала их терять: многие специалисты покидали страну под видом командировок, поездок на лечение или работы в советских загранучреждениях. Возвращались не все. Академик Алексей Крылов, с 1927-го тесть Капицы, в 1921 году уехал из СССР в составе той же комиссии, что и сам ученый. «В начале 1921 года Академия наук возбудила ходатайство перед Советом Народных Комиссаров о командировании комиссии от Академии наук для возобновления научных сношений с заграницей, закупки книг и журналов, новейших оптических и физических приборов»,— вспоминал позднее Крылов. В комиссию вошли директор Оптического института Рождественский, академики Иоффе и Крылов, доцент Политехнического института Петр Капица и еще несколько сотрудников. Совнарком утвердил командировку. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Академик Петр Капица, 1950-е Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ученый Петр Капица, ноябрь 1945 Фото: Марк Редькин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Академик Петр Капица, 1950-е Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ученый Петр Капица, ноябрь 1945 Фото: Марк Редькин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В Берлине выяснилось, что советское правительство заказало в Швеции 750 паровозов, и требуется организовать их доставку морем. Крылов, знаток судового дела, предложил помощь. Затем он занимался закупкой кораблей для советского торгового флота, контролировал постройку лесовозов для советско-норвежского общества, наблюдал за строительством танкеров для «Нефтесиндиката» на французских верфях. Все эти годы он оставался гражданином СССР, получал зарплату в загранучреждениях, иногда приезжал с отчетами в Москву. Но по сути жил в неформальной эмиграции — как и Капица, работавший в Кавендишской лаборатории. Ольга Филина — о том, чем была и чем стала советская научно-техническая интеллигенция Назад в СССР Капицу пытались привлечь высокими званиями: его избрали членом-корреспондентом Академии наук. Крылову тоже сулили пост — вице-президента академии, обещали квартиру и привилегии, но тот от возвращения уклонился. Однако был вынужден приехать в Москву с очередным отчетом в 1929 году и, поскольку выехать уже не смог, осторожно, чтобы не вызвать подозрений, передал с оказией письмо дочери в Кембридж, где просил их с мужем воздержаться от визита в СССР. В том же 1929 году появился закон «О перебежчиках»: отказ гражданина СССР, работающего за границей, вернуться квалифицировался как измена родине и карался расстрелом с конфискацией имущества. Закон имел обратную силу. Капица с женой все же оказались в СССР в 1934-м — приехали навестить родных. На границе Петру Леонидовичу сообщили: обратно в Англию он не вернется. Визу аннулировали. За несколько месяцев до этого советское законодательство дополнили новым пунктом: члены семьи изменника, не донесшие вовремя о его намерениях, карались лишением свободы и конфискацией имущества. Если бы даже Капица с женой смогли вырваться обратно за границу, их родственники в СССР пострадали бы.

«Капицу нужно обязательно задержать» Решение удержать ученого в стране принималось на самом верху. 20 сентября 1934 года Иосифу Сталину направили депешу: Петр Капица отказывается оставаться, ссылаясь на исключительные условия в Кембридже и обязательства перед Эрнестом Резерфордом. Авторы письма предлагали задержать ученого для отбывания воинской повинности или арестовать. Сталин ответил: «Капицу можно не арестовывать формально, но нужно обязательно задержать его в СССР и не выпускать в Англию на основании известного закона о невозвращенцах. Это будет нечто вроде домашнего ареста. Потом увидим». Чиновникам, которые вели переговоры, он сказал еще конкретнее: «Передайте Капице, что мы сделаем все, чтобы создать ему желательные условия, построим для него специальный институт, но объясните твердо, что в Англию он не вернется». Как советская наука перешла на военные рельсы Почему именно Капица? В середине 1930-х СССР взял курс на изоляцию и укрепление собственной науки. Квалифицированных специалистов старались удержать любой ценой. К тому же у властей имелись подозрения: считалось, что Капица, регулярно приезжавший в СССР и знакомившийся с работой институтов, мог информировать англичан о состоянии советской науки. В документах того времени указывалось, что он «оказывает значительные услуги англичанам» и «сотрудничает с английскими фирмами, в том числе военными». Серьезных доказательств этому не было — но для Сталина достаточно было подозрений. Анна Капица вернулась в Англию к детям одна. Петр остался в Москве, глубоко разочарованный. Некоторое время он даже думал сменить специальность. Но затем выставил условие: он продолжит работу, только если его кембриджскую лабораторию перевезут в СССР. Правительство пошло на это и выделило £30 тыс. на выкуп оборудования. Клетку постарались сделать золотой: в декабре 1934 года Политбюро приняло решение организовать в составе Академии наук Институт физических проблем, назначить Капицу директором, построить лабораторию, предоставить квартиру в центре Москвы, выделить новый «Бьюик», дачу в Крыму. Еще через год воссоединилась семья — жена Петра Капицы Анна получила разрешение вернуться в СССР вместе с детьми. Тем временем председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов подписал распоряжение о строительстве института, и в 1937 году работы были завершены, оборудование смонтировано, и ученый приступил к работе.

Исключительные условия Никто из советских исследователей не имел такого стартового капитала — ни в смысле оборудования, ни в смысле административной свободы. Петр Капица сам набирал сотрудников, сам определял направления исследований. Институт быстро стал одним из лучших в стране. Именно там в 1938 году ученый открыл сверхтекучесть гелия — за что через 40 лет получит Нобелевскую премию. Сын Петра Леонидовича, Сергей Капица, ставший известным физиком и популяризатором науки, спустя десятилетия говорил об этом периоде без надрыва: отца, конечно, задержали в СССР неожиданно, и это казалось несправедливым, но в 1934 году Европа уже стояла на пороге Второй мировой войны. Останься он в Англии, неизвестно, как сложилась бы его судьба — лабораторию в Кембридже все равно пришлось бы эвакуировать, а самого ученого, скорее всего, привлекли бы к военным разработкам. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Академик Петр Капица, 1959 Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ученый Петр Капица с сыновьями Андреем и Сергеем в Москве Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Следующая фотография 1 / 2 Академик Петр Капица, 1959 Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Ученый Петр Капица с сыновьями Андреем и Сергеем в Москве Фото: Kapitza Institute for Physical Problems В СССР во время войны Петр Капица занялся жидким кислородом, который требовался для сварки танковой брони, взрывчатки, для госпиталей. В 1943 году создали «Главкислород» — и поставили Капицу во главе учреждения. Ученый сам проектировал установки, лично контролировал их монтаж, добивался увеличения выпуска — решал инженерные задачи в условиях дефицита времени и ресурсов. Как порвались связи советской науки с мировой В 1945 году Петра Капицу включили в Спецкомитет по созданию атомной бомбы. Но отношения с Лаврентием Берией, курировавшим проект, не сложились. Ученый предложил двухлетний план, который не был принят. Вскоре он написал Сталину письмо с просьбой освободить его от участия в проекте — мотивируя тем, что не может работать под руководством Берии. В 1946 году Петра Капицу уволили из всех государственных учреждений. Это стало началом тихой опалы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Петру Капице вручают диплом во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей, 1950-е Фото: Гаранин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лингвист и переводчик Вячеслав Иванов и физик Петр Капица,1956 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Актер Михаил Астангов, режиссер Евгений Симонов, физик Петр Капица, композитор Юрий Шапорин и режиссер Рубен Симонов на даче у Симонова в подмосковном Узком, 1956 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Художник Василий Ефанов пишет портрет физика Петра Капицы, 1958 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Петр Капица с Самуилом Маршаком на мероприятии по случаю 330-летия Уильяма Шекспира, 1946 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Следующая фотография 1 / 5 Петру Капице вручают диплом во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей, 1950-е Фото: Гаранин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Лингвист и переводчик Вячеслав Иванов и физик Петр Капица,1956 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Актер Михаил Астангов, режиссер Евгений Симонов, физик Петр Капица, композитор Юрий Шапорин и режиссер Рубен Симонов на даче у Симонова в подмосковном Узком, 1956 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Художник Василий Ефанов пишет портрет физика Петра Капицы, 1958 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Петр Капица с Самуилом Маршаком на мероприятии по случаю 330-летия Уильяма Шекспира, 1946 Фото: Kapitza Institute for Physical Problems Следующие восемь лет Капица работал на даче, на Николиной горе. В мастерской, которую он сам оборудовал, продолжались эксперименты — не того масштаба, как в институте, но вполне серьезные. Он писал статьи, размышлял о природе шаровой молнии, конструировал приборы. В письмах того времени — раздражение на бюрократию и спокойная уверенность в своей правоте. После смерти Сталина в 1953 году Институт физических проблем ему вернули. Капица снова стал директором и оставался на этом посту до конца жизни.