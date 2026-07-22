Легковушка взорвалась после аварии с бензовозом на трассе в Туве

Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на 780-м км трассы Р-257 «Енисей» в Республике Тыва. Авария произошла в районе поворота на село Сесерлиг, сообщает управление МВД региона.

По данным ведомства, в результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался. Предварительно, все находившиеся в машине люди погибли.

Количество погибших и пострадавших устанавливается. В Республиканской прокуратуре сообщили, что погиб один человек. Надзорным ведомством проводится проверка.

Александра Стрелкова