В Татарстане в июне выдали 4,83 тыс. автокредитов, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдача автокредитов в Татарстане за месяц сократилась на 4%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Выдача автокредитов в Татарстане за месяц сократилась на 4%

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По этому показателю республика заняла третье место среди регионов России, уступив только Москве и Московской области.

В Чувашии выдача автокредитов за месяц выросла на 0,9% — с 1,15 тыс. до 1,16 тыс. В Кировской области показатель увеличился на 5,5%, до 1,04 тыс. кредитов.

В целом по России в июне было выдано 100,2 тыс. автокредитов — на 3% меньше, чем в мае. Вместе с тем по сравнению с июнем 2025 года выдача выросла на 12,7%.

Анна Кайдалова