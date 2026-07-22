«Ливерпуль» разыгрывает свою долю

Владельцы «Ливерпуля» ведут переговоры о продаже доли в клубе. Как пишет Financial Times, сумма сделки может стать рекордной: $1,74 млрд за 30% акций. Таким образом сам клуб оценивается в более чем $6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Покупателем может стать консорциум во главе с Амитом Бхатиа. Это британско-индийский бизнесмен, который уже владеет долей в клубе «Куинз Парк Рейнджерс» из Чемпионшипа. Но ради сделки с «Ливерпулем» он уже вышел из совета директоров и передал свою долю. Для покупателя новый актив — это прежде всего вопрос имиджа, считает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«1,35 млрд фунтов стерлингов за 30% "Ливерпуля" соответствует оценке за 100% акций в 4,5 млрд. В целом в мировом масштабе это сумасшедшие суммы. Относительно недавно "Манчестер Юнайтед" оценивался в 4,3 млрд фунтов стерлингов. То есть это означает, что "Ливерпуль" — в принципе один из самых дорогих клубов в мире.

В 2010 году он был приобретен всего лишь за 300 млн фунтов, то есть за 15 лет оценка увеличилась в 15 раз. Это огромный успех текущего владельца.

Эта сделка еще интересна тем, что СМИ сообщают, что она миноритарная. Это странно звучит, ведь приобретается все-таки 30%, что выше порога, установленного специальными правилами Премьер-лиги. Все, что свыше 25%, должно пройти одобрение со стороны ее совета директоров. То есть это не такая уж простая и миноритарная сделка. Естественно, тут огромное количество вопросов: получит ли инвестор место в совете директоров, последует ли shareholder's agreement. Я предполагаю, что да.

При этом даже если посмотреть на последнюю публичную отчетность "Ливерпуля", у него выручка составила 703 млн фунтов стерлингов, а прибыль всего 8 млн фунтов. Получается выручка к стоимости — 6,4%. Так что для покупателя это больше имиджевая инвестиция с расчетом не на дивидендный доход, а скорее на увеличение капитализации клуба».

Нынешний владелец клуба компания — Fenway Sports Group — подтвердила факт переговоров, но подчеркнула, что пока никаких соглашений не подписано. Это не первая попытка FSG привлечь инвесторов. Например, три года назад они уже продавали часть акций нью-йоркской Dynasty Equity, тогда удалось привлечь от $100 млн до $200 млн. К такому виду финансирования прибегают многие клубы, говорит футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Как в свое время говорил Моуринью: "Деньги в футбол не играют, но без них выиграть ничего невозможно". В данной ситуации мы видим, что, конечно, богатые клубы проводят бал. И некоторые игроки хотят из английских команд перейти, например, в "Реал". Всем интересны богатые клубы, потому что с большей долей вероятности это будут и титулы, и многое другое. Мы видим, как в последнее время растут бюджеты в футболе. Даже на примере чемпионата мира в США можно посмотреть, сколько стоили билеты на матчи. Прибыль той же FIFA выросла в два раза, а то и больше.

"Ливерпуль" — большой клуб, он выигрывал практически все Еврокубки и так далее. Понятно, что для того, чтобы все время была свежая кровь, нужны деньги. Поэтому многие владельцы стремятся продать не контрольный пакет акций, а какую-то долю, чтобы потом приобрести новых футболистов, создавать инфраструктуру и, как следствие, бороться за титулы».

Как пишет Bloomberg, сам клуб сейчас переживает финансовый подъем. Доходы выросли благодаря реконструкции стадиона «Энфилд»: там появилось больше мест премиум-класса. В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал пятым в премьер-лиге и по выручке входит в топ-5 лучших в Европе.

Астон О`Cалливан