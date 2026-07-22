Капитал пришел с Востока

По итогам 2025-го в российскую экономику поступило $25 млрд зарубежных инвестиций — это в 11,5 раза больше, чем в 2024 году, следует из доклада ООН. География капитала при этом изменилась радикально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Вложения из западных стран с 2022-го сократились почти вдвое, а из дружественных — настолько же выросли, подсчитали в Институте Гайдара. Тем не менее оценить реальные масштабы этого процесса сегодня непросто. Статистика по зарубежным вложениям сильно ограничена с 2022 года, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец:

«Прямые иностранные инвестиции в Россию пока идут маленьким ручейком. Развернутая статистика, как и многие другие трансграничный данные, в последнее время закрыты по понятным причинам. Не гарантировано, что эти инвестиции будут большими или увеличивающимися. Они в том числе связаны с реализацией совместных проектов. Это величины, которые не превышают 1% ВВП.

Россия не была исторически страной с большим притоком иностранных средств.

Потому что прямые инвестиции подразумевают в каком-то смысле делегирование контроля над активами иностранным держателям, а в РФ идея защиты стратегических средств была высока последние 20 лет. Поэтому и раньше мы не имели большого притока, и сейчас, наверное, на него рассчитывать не будем».

Один из ключевых драйверов — деофшоризация, пишут «Известия». Компании массово переезжают домой, а их перерегистрация технически отражается в статистике как приток нового капитала. Только в 2025 году в российские офшоры перебрались 135 организаций, сообщили в Минэке. Среди крупных — «Эталон» и Ozon. Другие возможные факторы — упрощение процедур для инвесторов из дружественных государств, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Для иностранных инвесторов наступил какой-то звездный шанс в плане того, что они получают преференциальные условия, которые никогда бы на российском рынке не получили в прежние периоды. Они их используют по максимуму. То есть вот это интенсивное наращивание вложений связано с очень благоприятной конъюнктурой.

Фактически эти партнеры являются безальтернативными для России, и необходимо с ними углублять сотрудничество.

При этом мы прекрасно помним свойства иностранных инвестиций: в условиях изменения стратегического контекста они могут сначала рассеиваться, а потом сильно уменьшаться.

То есть это не какой-то инерционный фактор, он может быть сильно перелицован в результате изменения стратегического контекста. Поэтому мне кажется, можно констатировать рост зависимости Российской Федерации от этих инвестиций, но в долгосрочном периоде тенденция может быть слегка видоизменена, а может полностью трансформироваться в какой-то иной вариант сотрудничества».

До прежних объемов, впрочем, еще далеко. В 2021 году объем иностранных инвестиций превышал $38 млрд. А рекорд последних тридцати лет — 2008-й с его $75 млрд.

Андрей Дубков