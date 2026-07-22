В Самаре на Софийской набережной кинотеатр под открытым небом посетили 8,7 тысячи человек

В Самаре бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной посетили свыше 8,7 тыс. жителей и гостей за 2,5 месяца. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

С начала мая в кинотеатре показали более 180 художественных и документальных фильмов и мультфильмов. Показывают не только полюбившиеся киноленты, но и премьеры. К примеру, 23 июля состоится показ фильма телеканала «Самара-ГИС» «Где живут счастливые. Иверский монастырь».

Руфия Кутляева