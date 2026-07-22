В Самаре возбудили дело против 18-летнего дроппера

Возбуждено уголовное дело в отношении 18летнего жителя Самары. Его подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2025 года молодой человек по предварительной договоренности купил у местного жителя две банковские карты за 20 тысяч рублей. Карты предназначались для передачи третьему лицу — вместе с данными для доступа к управлению счетом.

С июня 2025 года (согласно Федеральному закону от 24.06.2025 № 176ФЗ) предусмотрена уголовная ответственность для так называемых дропперов — лиц, передающих свои карты и реквизиты для незаконных финансовых операций. По ч. 3 ст. 187 УК РФ за такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Георгий Портнов