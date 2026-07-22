Житель Оренбуржья осужден за попытку сжечь человека заживо вместе с домом

В Октябрьском районе Оренбургской области суд вынес приговор по делу о покушении на убийство. Местный житель пытался расправиться с тестем, устроив пожар в его доме. Фигурант признан виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в беспомощном состоянии) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 13 ноября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом тестя в селе Нижний Гумбет (улица Центральная). После длительного конфликта с оппонентом обвиняемый решил убить родственника, воспользовавшись тем, что из-за проблем со здоровьем тот не смог бы самостоятельно выбраться из горящего здания. Фигурант уголовного дела разлил легковоспламеняющуюся жидкость на веранде и мебели, поджег дом и скрылся.

Трагедии удалось избежать благодаря дочери потерпевшего: она прибыла к дому, вовремя заметила возгорание и помогла отцу покинуть здание. Пожар оперативно локализовали спасатели.

На этапе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный имуществу. Суд счел доказательства достаточными для строгого приговора.

Обвиняемый приговорен к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Георгий Портнов