В Казани мужчину осудят за съемки порнографии с подростками

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростовской области, который снимал порнографические материалы с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, обвиняемый совершил преступления в прошлом году, будучи на заработках в Казани.

Мужчину нашли и арестовали после того, как родители одной из девочек обнаружили в телефоне ребенка переписку со злоумышленником и обратились в правоохранительные органы.

Его обвиняют в изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ), незаконном распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних (ст. 242 УК РФ), использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ), а также в развратных действиях (ст. 135 УК РФ), действиях сексуального характера и понуждении к ним (ст. 132 УК РФ и ст. 133 УК РФ).

Анна Кайдалова