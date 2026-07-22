Самарский пляж получил категорию «I — синий флаг»

Пляж на второй очереди набережной Самары, который находится на участке от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП», получил категорию «I — синий флаг». Статус подтверждает, что территория соответствует высоким российским стандартам качества и безопасности в сфере пляжного отдыха. Об этом сообщил глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В рамках сертификации эксперты оценивали не только чистоту береговой зоны, но и организацию пространства в целом: работу спасательных постов, наличие зон для активностей, место для купания детей, регулярность уборки и качество песка. Особое внимание уделялось доступности пляжа для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Самарский пляж внесен в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Кроме того, территория получила право разместить на входе синий флаг.

Пляж на второй очереди самарской набережной стал единственным в Приволжском федеральном округе, имеющим такой статус.

Георгий Портнов