Самарский пляж получил категорию «I — синий флаг»
Пляж на второй очереди набережной Самары, который находится на участке от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП», получил категорию «I — синий флаг». Статус подтверждает, что территория соответствует высоким российским стандартам качества и безопасности в сфере пляжного отдыха. Об этом сообщил глава города.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В рамках сертификации эксперты оценивали не только чистоту береговой зоны, но и организацию пространства в целом: работу спасательных постов, наличие зон для активностей, место для купания детей, регулярность уборки и качество песка. Особое внимание уделялось доступности пляжа для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Самарский пляж внесен в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Кроме того, территория получила право разместить на входе синий флаг.
Пляж на второй очереди самарской набережной стал единственным в Приволжском федеральном округе, имеющим такой статус.