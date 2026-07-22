Увеличился экспорт масложировой продукции из Ульяновской области

Ульяновская область нарастила экспорт масложировой продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С начала 2026 года отгружено 1286 т растительного масла. Это в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продукция ульяновских производителей поставляется в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию и Белоруссию. Поставки осуществляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По данным Минсельхоза России, на сегодняшний день экспортная пошлина на подсолнечное масло составляет 3294,2 руб. за тонну.

Андрей Сазонов