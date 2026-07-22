Пермский дилер открыл новый салон по продаже китайских внедорожников TANK

В Перми открылся новый официальный дилерский центр TANK VERRA на ул. Героев Хасана, 81. Об открытии дилерского центра сообщила компания VERRA. Компания уже работает с этим брендом в Уфе с 2023 года. «Получение дилерства TANK — это серьезный шаг, который подтверждает высокий уровень доверия со стороны бренда и открывает новые возможности для развития бизнеса. Клиенты в Пермском крае ценят внедорожники»,— отметила генеральный директор VERRA Анна Бояршинова. Она считает, что у бренда есть большой потенциал в регионе.

Бренд внедорожников премиум-класса TANK принадлежит китайской компании Great Wall Motor. Входит в топ-10 самых популярных брендов на российском рынке. Отметим, что в Перми уже есть один официальный дилер TANK. С прошлого года продажей премиальных внедорожников занимается компания «Восток Моторс».

Компания VERRA основана в 1998 году. Является одним из крупнейших игроков автомобильного рынка Пермского края и Республики Башкортостан. Официальный дилер брендов: Toyota, Lexus, Porsche, TANK, WEY, Haval PRO, Geely, GAC, Tenet, Tenet Plus, Omoda, Jaecoo, Jeland, «Волга», Hyundai, Exeed и Exlantix.