Волгоградку обвиняют в получении 1,5 млн рублей по поддельной инвалидности

В Волгограде пройдет суд над местной жительницей, которая незаконно оформила себе инвалидность и получала выплаты. Женщину обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградка десять лет получала выплаты по фиктивной инвалидности

Фото: Нина Шевченко Волгоградка десять лет получала выплаты по фиктивной инвалидности

Фото: Нина Шевченко

По данным следствия, в 2014 году фигурантка, не имея никаких заболеваний и не проходя медицинского освидетельствования, оформила себе инвалидность II группы. Обвиняемая подала в отделение Пенсионного фонда фиктивные документы, чем ввела в заблуждение сотрудников. Ей назначили страховую пенсию и произвели единовременные и ежемесячные выплаты.

Фигурантка десять лет продлевала свой фиктивный статус и получала деньги до ноября 2025 года. Всего волгоградка получила более 1,5 млн руб. Эти деньги обвиняемая полностью вернула, вину в содеянном признала. Уголовное дело будет передано в суд.

Марина Окорокова