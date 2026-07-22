В Самаре отмечено более 70 несанкционированных мест для купания
На водной карте городского округа Самара отмечено более 70 несанкционированных мест для купания. С начала сезона на водных объектах проведено более 400 профилактических рейдов, сообщает администрация города.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
С начала навигационного периода проведено 313 патрулирований, составлено 124 административных дела, отстранено 39 судоводителей от управления маломерным судном.
На водных объектах Самары в результате несчастных случаев погибли 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка. Большинство трагедий зафиксировано в местах, не оборудованных для купания и отдыха. Причиной гибели детей на водоемах во всех случаях стало отсутствие присмотра со стороны взрослых и купание на неофициальных пляжах.