В Самаре отмечено более 70 несанкционированных мест для купания

На водной карте городского округа Самара отмечено более 70 несанкционированных мест для купания. С начала сезона на водных объектах проведено более 400 профилактических рейдов, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

С начала навигационного периода проведено 313 патрулирований, составлено 124 административных дела, отстранено 39 судоводителей от управления маломерным судном.

На водных объектах Самары в результате несчастных случаев погибли 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка. Большинство трагедий зафиксировано в местах, не оборудованных для купания и отдыха. Причиной гибели детей на водоемах во всех случаях стало отсутствие присмотра со стороны взрослых и купание на неофициальных пляжах.

Руфия Кутляева