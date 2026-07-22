Глава СКР затребовал доклад о непригодной дороге в Шаранском районе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Шаранском районе.

Как сообщает информационный центр СКР, в соцсетях жители Шаранского района пожаловались на дорогу, соединяющую села Шаран и Акбарисово. Во время дождей грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Местные власти, сообщили жители, не принимают мер к ремонту дороги.

В СКР по республике возбудили уголовное дело.

Ранее Александр Бастрыкин запрашивал доклады о некачественных дорогах в Иглинском, Федоровском, Туймазинском и Давлекановском районах.

Майя Иванова