В Уфе расследуют хищение более 3 млн рублей у вдовы участника СВО

Отдел полиции УМВД России по Уфе возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, 39-летней уфимке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства обороны, и предложил помочь оформить земельный участок, положенный семье погибшего участника СВО. Под предлогом оформления льготы собеседник убедил потерпевшую сообщить ему код подтверждения из СМС.

Затем уфимке позвонили якобы представители «Госуслуг», Центрального банка и ФСБ. Они убедили ее снять все средства с банковского счета и передать их «доверенному лицу». Общая сумма ущерба составила более 3 млн руб.

Майя Иванова