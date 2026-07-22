«Лукойл Уралнефтерпродукт» получит участок в аренду для строительства АЗС в Уфе

ООО «Лукойл Уралнефтерпродукт» предоставят участок в аренду без торгов для строительства АЗС на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Площадь участка составляет 1,5 тыс. кв. м. Он расположен на земле населенных пунктов с видами разрешенного использования «магазины» и «заправка транспортных средств».

ООО «Лукойл Уралнефтерпродукт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 1997 года в Уфе. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцем является ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"». Выручка в 2025 году составила 226,7 млрд руб., чистая прибыль — 13,5 млрд руб.

Майя Иванова