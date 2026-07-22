Доходы в широком диапазоне

Центризбирком опубликовал данные о доходах кандидатов в депутаты Госдумы РФ, включенных в федеральный партсписок «Единой России» (ЕР). Среди 40 кандидатов, выдвинутых от сибирских регионов, вне конкуренции по размеру полученного в 2025 году дохода оказался кемеровский адвокат Денис Рыбаков. Он заработал 407,4 млн руб. Среди же попавших в партсписок губернаторов, мэров и спикеров региональных заксобраний лидером по доходам стал глава Омска Сергей Шелест, немного опередивший руководителя Иркутской области Игоря Кобзева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По размеру доходов в 2025 году глава Иркутской области Игорь Кобзев опередил всех сибирских губернаторов, включенных в партсписок кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ По размеру доходов в 2025 году глава Иркутской области Игорь Кобзев опередил всех сибирских губернаторов, включенных в партсписок кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Данные о доходах кандидатов в депутаты Госдумы РФ, внесенных в федеральный партсписок ЕР, Центризбирком опубликовал 21 июля. 40 из 390 кандидатов представляют Сибирский федеральный округ. Как писал «Ъ-Сибирь», претенденты партии от 10 регионов округа сведены в шесть региональных групп.

Согласно данным ЦИК, наибольший доход в прошлом году получил председатель кемеровской коллегии адвокатов Денис Рыбаков — 407,4 млн руб. Он находится на пятой строчке в группе №4 (Кемеровская область).

Доход сложился от профессиональной деятельности и продажи имущества. Господин Рыбаков располагает и самым крупным среди кандидатов автопарком. В него вошли семь машин, включая Porsche 2006 года и Maybach 2023-го.

На втором месте оказался гендиректор «Барнаульского завода АТИ» Артем Шамков, занявший третью строчку в группе №6 (Алтайский край и Республика Алтай). Он заработал 141,13 млн руб. В перечне его собственности указаны доли в ряде компаний. Например, 20% в ООО «АТИ-Маркет», 24% в ООО «Алтар», 39% в ООО «Праунбар». Господа Рыбаков и Шамков намного опередили своих коллег из сибирской части федерального партсписка.

В партсписок ЕР включены семеро сибирских губернаторов, трое спикеров или вице-спикеров региональных парламентов, а также трое мэров столиц субъектов федерации. Напомним, что в 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они обязаны.

Из этих кандидатов наибольший доход зафиксирован у мэра Омска Сергея Шелеста — 17,81 млн руб.

В эту сумму, помимо зарплаты главы города, вошли доходы от работы в Омском государственном аграрном университете, проценты от банковских вкладов и дивиденды от ценных бумаг. У господина Шелеста есть, в частности, акции Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», «Лукойла».

Мэр Омска лишь ненамного опередил иркутского губернатора Игоря Кобзева (17,78 млн руб.). У главы Приангарья, согласно документу, есть небольшой земельный участок в Воронежской области (0,5 тыс. кв. м) и квартира в Москве площадью 137,4 кв. м.

Новосибирский губернатор Андрей Травников (на первой строчке в группе №7 из кандидатов Новосибирской и Омской областей) получил в 2025 году доход в 13,56 млн руб. в качестве зарплаты и доходов от вкладов. При этом сумма остатков на его банковских счетах составила 35,73 млн руб. У господина Травникова нет в собственности недвижимости в Новосибирской области, но сохранились квартира в Вологодской области и доля в квартире в Санкт-Петербурге.

Губернатор указан также владельцем инвестиционных паев в АО «Управляющая компания “Первая” и автомобиля Volkswagen Tiguan.

Доход омского губернатора Виталия Хоценко (вторая строчка в группе №7) составил 11,98 млн руб. Он также не владеет недвижимостью в регионе, которым руководит. В собственности господина Хоценко находится доля в московской квартире площадью 193,1 кв. м. В числе четырех принадлежащих ему транспортных средств есть выпущенный в прошлом году снегоболотоход CFMoto CF500AU-9L.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк, возглавивший группу №4, заработал 10,72 млн руб. Он получил зарплату не только как глава региона, но и в Кемеровском госуниверситете. Господин Середюк владеет земельным участком в Кузбассе (1,1 тыс. кв. м) и двумя участками в сумме на 1,3 тыс. кв. м в Калининградской области. Там же, в самом западном регионе России, ему принадлежит квартира площадью 87,5 кв. м. Автопарк кемеровского губернатора составляет BMW X5.

9,9 млн руб. в качестве зарплаты получил в прошлом году томский губернатор Владимир Мазур, находящийся на первой строчке группы №5 (Томская область). Других источников дохода у него не было. Глава области является владельцем автомобиля Jaguar X 2010 года выпуска.

9 млн руб. заработал глава Красноярского края Михаил Котюков, оказавшийся во главе группы кандидатов ЕР №3 (Красноярский край, республики Хакасия и Тыва). В Московской области у него есть земельный участок площадью 358 кв. м и жилой дом в 163,5 кв. м. В Москве господин Котюков владеет тремя квартирами суммарной площадью почти 280 кв. м. На банковских счетах красноярского губернатора 23,15 млн руб.

Региональную группу №6 возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его доход составил 6,8 млн руб.

В собственности господина Томенко нет недвижимости ни в крае, ни в каком-либо другом регионе.

Алтайскому губернатору принадлежат четыре транспортных средства, одно из которых — легковой автомобиль Land Rover Discovery.

Среди сибирских кандидатов ЕР, попавших в партсписок, наименьший доход показал экс-директор ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев. Вклад в банке принес ему 5 руб. 40 коп., а на десяти банковских счетах скопилось в сумме 90,7 тыс. руб. Нет у господина Тулеева ни автомобилей, ни ценных бумаг. Правда, он является владельцем жилого дома в Кузбассе и московской квартиры.

Валерий Лавский