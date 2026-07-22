Продажи жилья в пермских новостройках за месяц выросли почти на 50%

В июне 2026 года пермские девелоперы реализовали более 850 жилых помещений по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 49,82% больше, чем в мае (тогда — 568 продаж по ДДУ). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Среди крупнейших городов РФ наиболее заметный рост числа сделок в июне зафиксировала Москва — столичные застройщики реализовали свыше 6,1 тыс. жилых помещений. Более чем в полтора раза в минувшем месяце выросли продажи в Краснодаре и Казани. Заметный рост также показали Омск (+75%), Казань (+55,2%), Уфа (42,6%), Новосибирск (41,3%). Пермь оказалась на пятом месте среди городов-миллионников по темпам роста продаж жилья.