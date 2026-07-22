В Самарской области организацию поймали на незаконной добыче полезных ископаемых

В Красноярском районе Самарской области пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Установлено, что компания вела вскрышные работы за границами выделенного лицензионного участка и без необходимого разрешения. Объем незаконно изъятых пород составил 570 куб. м.

Должностные лица организации привлечены к административной ответственности. Причиненный недрам ущерб специалисты оценили в 735 тысяч рублей, но компания отказалась его возместить.

Областное минприроды совместно с природоохранной прокуратурой готовит иск. Чиновники с представителями контрольного органа намерены взыскать с организации сумму причиненного ущерба.

Георгий Портнов