В Самарской области организацию поймали на незаконной добыче полезных ископаемых
В Красноярском районе Самарской области пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом сообщает региональное минприроды.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Установлено, что компания вела вскрышные работы за границами выделенного лицензионного участка и без необходимого разрешения. Объем незаконно изъятых пород составил 570 куб. м.
Должностные лица организации привлечены к административной ответственности. Причиненный недрам ущерб специалисты оценили в 735 тысяч рублей, но компания отказалась его возместить.
Областное минприроды совместно с природоохранной прокуратурой готовит иск. Чиновники с представителями контрольного органа намерены взыскать с организации сумму причиненного ущерба.