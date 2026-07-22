В Прикамье энергокомпании оштрафованы на 6,3 млн рублей за нарушения при подключении потребителей к сетям

За первое полугодие 2026 года в Пермское УФАС поступили 83 жалобы от жителей края на нарушения правил подключения домов к сетям в рамках программы бесплатной газификации и 40 жалоб — на нарушения при подключении к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Часть обращений связана с нарушениями при подключениях к сетям водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения. Другие касаются препятствования доступу потребителей к энергоресурсам со стороны иных владельцев инженерно-технической инфраструктуры, так называемых «транзитников».

Всего по фактам нарушений правил присоединения к инженерно-техническим сетям и правил недискриминационного доступа Пермское УФАС возбудило 25 дел об административных правонарушениях. Выдано 13 представлений об устранении нарушений прав заявителей путем их подключения к инженерно-техническим сетям.

За нарушения при подключении потребителей к газоснабжению, электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения наложено штрафов на общую сумму более 6,3 млн руб.