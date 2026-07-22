Бастрыкин поручил разобраться с расселением жильцов аварийного дома в Сорочинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в Сорочинске Оренбургской области. Поводом для вмешательства руководителя ведомства стало обращение граждан в социальной сети «ВКонтакте»: они пожаловались на длительное нерасселение из непригодного для жизни здания на улице Железнодорожной. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Речь идет об одноэтажном бараке 1953 года постройки. В доме разрушаются конструкции, стены здания покрылись трещинами, кровля повреждена, изза чего помещения регулярно затапливаются. Зимой стены промерзают, и изза постоянной сырости в квартирах распространилась плесень. Инженерные системы здания сильно изношены.

Жители добиваются расселения с 2017 года. При этом статус аварийного дому присвоили только в декабре 2024 года, и срок расселения установлен на 2029 год.

СУ СКР по Оренбургской области организовало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах расследования, а также о принятых мерах поддержки жильцов.

Георгий Портнов