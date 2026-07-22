Бастрыкин поручил разобраться с расселением жильцов аварийного дома в Сорочинске
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильцами аварийного дома в Сорочинске Оренбургской области. Поводом для вмешательства руководителя ведомства стало обращение граждан в социальной сети «ВКонтакте»: они пожаловались на длительное нерасселение из непригодного для жизни здания на улице Железнодорожной. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Речь идет об одноэтажном бараке 1953 года постройки. В доме разрушаются конструкции, стены здания покрылись трещинами, кровля повреждена, изза чего помещения регулярно затапливаются. Зимой стены промерзают, и изза постоянной сырости в квартирах распространилась плесень. Инженерные системы здания сильно изношены.
Жители добиваются расселения с 2017 года. При этом статус аварийного дому присвоили только в декабре 2024 года, и срок расселения установлен на 2029 год.
СУ СКР по Оренбургской области организовало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах расследования, а также о принятых мерах поддержки жильцов.