В минобре Прикамья рассказали, зачем нужны оценки за поведение в школах

В министерстве образования Пермского края объяснили причины введения в школах системы оценок за поведение. Как пояснили в ведомстве изданию «Новый компаньон», это является инструментом, призванным «поощрить тех, кто ведет себя хорошо». В частности, это поможет видеть динамику школьного класса, своевременно выявлять зоны риска и корректировать работу, минимизируя конфликты между учениками и педагогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Ранее стало известно, что с нового учебного года в Пермском крае запускается пилотный проект по внедрению федеральной инициативы — выставлению оценок за поведение. Под эксперимент попадут десять учебных заведений, в том числе в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово. Оцениваться будут ученики с первого по восьмой класс по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

По данным Минпросвещения РФ, аналогичная апробация параллельно пройдет еще в нескольких регионах страны, также выбравших по десять образовательных учреждений. Согласно планам Минпросвещения РФ, после завершения тестирования единая модель оценки поведения будет масштабирована на все школы России к 1 сентября 2027 года.