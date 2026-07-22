Откаты к реальному сроку

Прокуратура Хакасии добилась ужесточения наказания для бывшего топ-менеджера Саяногорского алюминиевого завода «Русала» Александра Пушина, который обвинялся в получении от фирм-поставщиков «откатов» на сумму 18 млн руб. В сентябре 2025 года он отделался условным сроком со штрафом 3 млн руб. После рассмотрения протеста прокуратуры металлургу заменили условный срок на реальный, взяв под стражу в зале суда, и увеличили штраф до 18 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апелляционный суд ужесточил наказание бывшему топ-менеджеру Саяногорского алюминиевого завода «Русала» Александру Пушину по делу о коммерческом подкупе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Апелляционный суд ужесточил наказание бывшему топ-менеджеру Саяногорского алюминиевого завода «Русала» Александру Пушину по делу о коммерческом подкупе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Хакасии заново рассмотрели уголовное дело бывшего директора литейного производства Саяногорского алюминиевого завода «Русала» Александра Пушина, который обвинялся в коррупции.

Оспариваемый приговор городской суд Саяногорска вынес в сентябре 2025 года. Александра Пушина признали виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере) и дали семь лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в размере 3 млн руб. В прокуратуре посчитали назначенный металлургу приговор «чрезмерно мягким». Сторона обвинения обжаловала решение сначала в Верховном суде Республики Хакасия, а затем в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции (Кемерово).

В итоге дело вернулось в суд апелляционной инстанции, который ужесточил обвиняемому наказание.

Семь лет условно ему заменили на 3,5 года реального лишения свободы, штраф увеличили с 3 млн руб. до 18 млн руб., рассказали в пресс-службе Верховного суда Хакасии.

Бывшего топ-менеджера взяли под стражу в зале суда.

Это уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года на основании материалов республиканского МВД и службы безопасности завода. По информации управления Следственного комитета России, в период с 2016-го по 2021 год топ-менеджер через посредников получал «откаты» от руководителей московской химической производственной компании, выпускающей, среди прочего, флюсы для металлургии. Вознаграждение полагалось за прохождение испытаний и аттестацию продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Расследование установило, что за указанный период директору литейного производства предприятия «Русала» было передано в общей сложности более 18 млн руб. (максимальный «откат» составил 780 тыс. руб.).

Следователи добились ареста активов обвиняемого на сумму свыше 12 млн руб.

Под арест попали его сбережения, автомобиль Mercedes-Benz и просторная квартира в Абакане площадью 154 кв. м.

Металлург вину не признал. В управлении СКР сказали, что руководителей московской химической производственной компании и двух посредников освободили от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 204 УК РФ в связи с сотрудничеством со следствием и активным содействием в расследовании преступления.

Константин Воронов