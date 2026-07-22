В мэрии Уфы назначили начальников кадрового и правового управлений

Начальником управления кадрового обеспечения и муниципальной службы администрации Уфы назначен Рамиль Тукаев, а начальником правового управления стал Владимир Анисимов.

О назначениях сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов на оперативном совещании в мэрии.

Рамиль Тукаев родился в январе 1975 года в селе Стерлибашево. Он окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «филология» и Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в министерстве внешнеэкономических связей и торговли Башкирии, аппарате правительства республики, государственной инспекции региона по обеспечению контроля за оборотом и качеством продовольственных товаров и защите прав потребителей, также руководил несколькими компаниями. Последние 13 лет он был директором по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь».

Владимир Анисимов родился в мае 1982 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция», является кандидатом наук. Работал в БашГУ ассистентом кафедры гражданского права, старшим преподавателем, исполняющим обязанности заведующего кафедрой международного права и международных отношений, также был доцентом кафедры гражданского права.

Кроме того, он был заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений, а в последнее время — заместителем начальника правового управления мэрии Уфы.

Майя Иванова